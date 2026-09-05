Andalucía pone a Page como ejemplo frente a Montero: "Que aprenda de él" por rechazar la financiación de Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha convertido en uno de los principales argumentos del Gobierno andaluz contra el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por Pedro Sánchez.

La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Carolina España, ha pedido este sábado a la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "aprenda" de su compañero socialista por haber rechazado la reforma que considera perjudicial para su comunidad.

La reivindicación de Page por parte de un Ejecutivo del PP llega después de una semana en la que el presidente castellanomanchego ha elevado considerablemente el tono de sus críticas al modelo diseñado por el Gobierno central y pactado inicialmente con ERC.

Page no solo ha anunciado su rechazo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sino que ha reclamado a Sánchez que someta el acuerdo a la opinión de la militancia socialista.

"Me gustaría ver si se atreven a consultar este modelo a todos los militantes del partido", planteó Page este viernes, coincidiendo con la reunión del CPFF. El presidente regional calificó la propuesta como "el modelo más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española" y cuestionó que un Gobierno que se define como progresista acepte un sistema que, a su juicio, beneficia a los territorios con mayor capacidad económica.

Su principal crítica se dirige al origen del acuerdo. Page considera especialmente grave que el modelo haya sido negociado con ERC antes de ser debatido de forma multilateral con el resto de comunidades autónomas. A su juicio, que el independentismo catalán condicione el sistema de financiación de todas las regiones supone una "gravedad extrema".

El presidente castellanomanchego también ha cargado contra el principio de ordinalidad, que considera contrario a la igualdad entre territorios. Según su interpretación, este criterio puede provocar que las comunidades con mayor capacidad fiscal mantengan una posición de ventaja respecto al resto, ampliando con el tiempo las diferencias entre regiones.

Andalucía reivindica la posición de Page

Es precisamente esta posición la que ha utilizado ahora el Gobierno de Juanma Moreno para atacar a Montero. Carolina España ha reclamado a la ministra que explique por qué, según los cálculos de la Junta, un ciudadano andaluz "vale 244 euros menos que uno de Cataluña".

La portavoz andaluza ha considerado una "vergüenza" que el PSOE-A sea "cómplice" de un modelo que, en su opinión, "privilegia al independentismo y castiga a Andalucía". También ha acusado a los socialistas andaluces de defender a Pedro Sánchez "por encima de los andaluces".

El mensaje de la Junta andaluza tiene una particularidad política: el ejemplo que utiliza contra la dirección nacional del PSOE es precisamente otro dirigente socialista.

Page, que mantiene desde hace años una relación crítica con determinadas decisiones de Ferraz, ha vuelto a marcar distancias con Sánchez en uno de los asuntos más sensibles para las comunidades autónomas.

Castilla-La Mancha y Asturias fueron las dos únicas comunidades socialistas que rechazaron el modelo en el CPFF, al que también se opusieron las regiones gobernadas por el PP. Pese a este rechazo mayoritario, la propuesta salió adelante en el órgano porque el Estado dispone del 50 % de los votos y contaba con el respaldo de Cataluña y Canarias.

Page pide ir más allá de las palabras

La posición del presidente castellanomanchego no se ha limitado al voto contrario de la Junta. También ha reclamado una discusión interna dentro del PSOE y ha criticado que el Gobierno haya negociado primero con ERC un asunto que, a su juicio, debería abordarse desde la multilateralidad.

Page ha llegado a considerar que el Ejecutivo debería haber convocado previamente al Consejo de Política Territorial del PSOE y ha defendido que la militancia tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el modelo.

Para el presidente regional, lo que está en juego trasciende el reparto de recursos: afecta directamente al principio de igualdad que, según sostiene, debería regir la financiación de todos los españoles.

En paralelo, el PP de Castilla-La Mancha ha utilizado esta misma posición para reclamar a Page que dé un paso más y ordene a los ocho diputados socialistas de la región votar en contra del Gobierno de Sánchez en el Congreso. Los 'populares' le han pedido incluso que utilice esos votos para poner fin a la legislatura.

Así, mientras el PP castellanomanchego acusa a Page de quedarse en las palabras, Andalucía lo presenta ahora como el socialista que sí ha plantado cara a Montero y a Sánchez por la financiación.