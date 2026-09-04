Un total de 48 mujeres están en riesgo alto de violencia de género en Castilla-La Mancha: 30 de ellas, en Toledo

Al cierre del mes de agosto, el Ministerio de Interior tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 5.906 casos activos de víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha.

Así lo indica el informe estadístico publicado por el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, que detalla que un total de 5.149 son de riesgo bajo, 709 de riesgo medio y 48 de riesgo alto. Afortunadamente, no hay ninguna víctima en riesgo extremo.

Por provincias, Toledo es la que más víctimas de violencia de género tiene activas en el Sistema VioGén, con un total de 2.451. También llama la atención el número de mujeres de la provincia que se encuentran en riesgo alto, que asciende a 30, el 62, 5 %.

Ciudad Real cuenta con un total de 1.048 casos activos, tres de ellos de riesgo alto; mientras que Albacete tiene 1.042, cinco de ellos de riesgo alto; Guadalajara 702, seis de riesgo alto; y Cuenca 663, cuatro de ellos de alto riesgo.

Por edades

De las 5.906 mujeres que se encuentran en el Sistema VioGén por violencia de género en Castilla-La Mancha, la mayoría tienen entre 31 y 45 años, un total de 2.841 casos.

En el rango de 46 y 64 años se encuentran un total de 1.465 mujeres; en el de 18 a 30 hay 1.400; y 130 superan los 65 años.

Especialmente llamativo es el número de menores de edad que están en el Sistema VioGén, un total de 70.

Los datos también revelan que hay 3.300 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo en la región. Del total, 85 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Asimismo, hay 587 casos con menores a cargo de "especial relevancia".

Datos nacionales

A nivel nacional, Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.549 casos activos de víctimas de violencia de género. Del total, 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193.

Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.