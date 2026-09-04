Renfe adelanta sus primeros Avant rumbo a Madrid: así quedan los horarios desde Ciudad Real y Puertollano

Renfe adelantará desde este próximo lunes, 7 de septiembre, los horarios de los primeros trenes que conectan Puertollano y Ciudad Real con Madrid con el objetivo de adaptar el servicio a las necesidades de movilidad de los viajeros que cada mañana se desplazan hasta la capital, principalmente por motivos laborales.

La compañía ha informado de que los primeros servicios del día son los que concentran una mayor demanda y ocupación, por lo que ha decidido adelantar sus horarios para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

Así, el Avant Puertollano-Madrid 8261 saldrá de Puertollano a las 6:05 horas, 25 minutos antes que hasta ahora, y efectuará su salida desde Ciudad Real a las 6:21 horas, para llegar a Madrid a las 7:25 horas.

🟣 Desde el próximo lunes, 7 de septiembre, Renfe adelanta los primeros trenes Avant de Puertollano y Ciudad Real.



☑️ Salidas desde Puertollano a las 6:05 h, 6:35 h y 7:05 h

☑️ Salidas desde Ciudad Real a las 6:21 h, 6:51 h y a las 7:22 h

☑️ El Avant Toledo-Madrid saldrá a las… pic.twitter.com/j2clKakOkD — Renfe (@Renfe) September 4, 2026

El segundo servicio, el Avant Puertollano-Madrid 8071, partirá de Puertollano a las 6:35 horas, frente a las 7:00 horas actuales. Desde Ciudad Real saldrá a las 6:51 horas y llegará a Madrid a las 7:54 horas.

El tercer tren también adelantará su salida. Partirá de Puertollano a las 7:05 horas, quince minutos antes que hasta ahora, y saldrá de Ciudad Real a las 7:22 horas, con llegada prevista a Madrid a las 8:24 horas.

Se adelanta el Avant Toledo-Madrid

Los cambios afectan también a uno de los primeros servicios entre Toledo y Madrid. En concreto, el tren 8273 Toledo-Madrid adelantará cinco minutos su salida y partirá de Toledo a las 6:45 horas.

De esta forma, los usuarios dispondrán de un servicio más adaptado a los horarios de entrada a sus puestos de trabajo en Madrid, una de las principales razones de la elevada ocupación de estos primeros trenes.

Renfe ha señalado que estas modificaciones se suman a los refuerzos realizados durante los últimos meses y ha explicado que responden a las demandas planteadas por las asociaciones de usuarios en las reuniones que la compañía mantiene periódicamente con ellas.

Ciudad Real adapta también el autobús urbano

Desde el pasado mes de noviembre, Renfe aumentó la oferta de la conexión Puertollano-Madrid en los primeros servicios con dirección a la capital de lunes a jueves, llegando a duplicar la oferta y poniendo a disposición de los viajeros cerca de 1.000 plazas semanales adicionales.

El cambio de horarios de Renfe tendrá además su reflejo en el transporte urbano de Ciudad Real. El Ayuntamiento ha anunciado que también adelantará desde este lunes el horario de la línea 2 de autobús urbano para adaptarlo a los nuevos servicios ferroviarios.

El objetivo es facilitar que los viajeros puedan llegar a tiempo a la estación de tren para utilizar los primeros Avant con destino a Madrid.