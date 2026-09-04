Más profesores, menos alumnos por aula y 321 millones en obras: así arranca el curso escolar en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha da la bienvenida al curso escolar 2026/2027 con 876 docentes más con respecto al curso anterior, mejores condiciones laborales para el profesorado y una nueva bajada de ratios.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha presentado este viernes las principales novedades del nuevo curso, al que los alumnos se incorporarán a partir del próximo martes 8 de septiembre para dar comienzo a la actividad lectiva.

Pastor ha destacado la bajada de ratios en el segundo curso de Primaria, pero también el establecimiento de 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Así, ha resaltado nuevas medidas de apoyo y protección al alumnado y profesorado.

En este sentido, el responsable de Educación ha agregado que también habrá un refuerzo de los servicios complementarios y la extensión de la gratuidad de la Educación Infantil de 2-3 años, además de un programa específico para centros con especiales características, medidas frente al abandono escolar temprano y un nuevo protocolo contra el acoso escolar.

Las previsiones sitúan en 382.191 el número de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias que estarán escolarizados en una red integrada por 1.818 centros educativos, teniendo como novedad que se contará con cuatro nuevos centros: el CEE de Illescas (Toledo), el IESO Nº1 de Pioz (Guadalajara), el IES 'Almudena Grandes' de Ugena (Toledo) y el IESO Nº4 de Illescas (Toledo).

A estos nuevos centros se suma la reapertura de dos secciones de CRA, uno en Casas de Lázaro (Albacete) y otro en Zarzuela, en la provincia de Cuenca.

En esta línea, la región contará con 34.539 docentes, 876 efectivos más que el curso pasado. De ellos, 770 corresponden al cupo ordinario y están vinculados al cumplimiento del acuerdo alcanzado con ANPE, UGT y CCOO para mejorar la calidad del sistema educativo.

Otros 106 efectivos permitirán ampliar programas educativos vinculados al éxito educativo, la inclusión y la prevención del abandono escolar temprano. Por su parte, el consejero ha recordado que desde que Emiliano García-Page es presidente se han incorporado a las plantillas orgánicas un total de 6.310 nuevos efectivos docentes.

Asimismo, Pastor ha avanzado que el Gobierno regional reforzará los mecanismos de protección y acompañamiento al profesorado a través de la Unidad de Atención al Profesorado y pondrá en marcha una prestación complementaria de asistencia psicológica para aquellos profesionales que hayan denunciado una agresión, reforzando los recursos destinados a su bienestar emocional y seguridad.

Se van a llevar a cabo un total de 4.035 acciones formativas relacionadas con la inclusión del alumnado, convivencia en los centros y actualización de contenidos para mejorar la competencia profesional de los docentes y el aprendizaje del alumnado.

Servicio de comedor y banco de libros

En cuanto a las becas comedor, estas llegarán a 15.051 beneficiarios para 454 comedores, ocho más que el curso pasado y darán servicio a 38.338 usuarios, a lo que se sumarán 216 aulas matinales para atender a 6.152 alumnos de la región.

Sobre el banco de libros, según el consejero la comunidad autónoma cuenta con 162.889 beneficiarios, que si se suman a los que reciben otro tipo de ayudas relacionadas con ello hace que 186.944 alumnos y alumnas tengan un importante ahorro en el inicio del curso escolar.

Para este curso 2026/2027 la región contará con 1.013 rutas de transporte, con 470 acompañantes, de las cuales 22 son de nueva creación para garantizar la gratuidad del transporte de los alumnos de Bachillerato en zonas rurales.

Educación rural y gratuidad de la etapa 2-3 años

Amador ha destacado la apuesta por las zonas rurales, en las que este curso un total de 249 municipios contarán con escuela rural, de los cuales 73 tienen menos de 11 alumnos.

El programa +Escuela CLM ha garantizado la gratuidad de la etapa de 2-3 años, llegando a todos los municipios de Castilla-La Mancha que lo hayan solicitado y alcanzando más de 12.200 plazas en 379 escuelas infantiles.

Educación inclusiva

La inclusión educativa también ha sido un punto destacado. En este arranque de nuevo curso se va a contar con 2.766 docentes dentro de esa red de apoyo. Una cifra a la que se suman 1.153 profesionales no docentes, por lo que el personal específico dedicado a la inclusión será de 3.919 profesionales.

A este respecto, hay que añadir los efectivos docentes del plan de refuerzo de la lectura, del plan de refuerzo de la competencia matemática PROA+ y la estrategia de inclusión educativa.

Inversión en obras

El consejero ha avanzado que Castilla-La Mancha está invirtiendo 321 millones de euros en obras en centros educativos, de los cuales 68,5 millones son de obras que ya están siendo ejecutadas, entre las que se encuentran las de la 2ª fase del CEIP nº34 de Albacete, las de la 2ª fase del IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o las del colegio de Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca.

Según Pastor, "se ha realizado una inversión histórica" de más de 12 millones de euros en 65 actuaciones para obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM). Estos se unen a los 36 millones de euros que ya se han destinado a climatizar los centros educativos, con ayudas a 219 ayuntamientos y en IES o escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Robótica, aulas flexibles y apuesta por la FP

Según ha avanzado el consejero, el asesoramiento en robótica llegará a 1.072 centros educativos, habrá 410 aulas flexibles y una nueva convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa.

En cuanto a la Formación Profesional, se contará con 56.438 plazas, de las cuales 10.148 serán a distancia, y habrá un total de 1.009 ciclos formativos. Así, se consolidan 14 programas específicos de FP y 86 ciclos formativos bilingües.

Amador Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con menor coste de inicio de curso para las familias y ha mostrado su agradecimiento al personal docente, al personal laboral, a los equipos directivos, a las organizaciones sindicales, a las empresas, ayuntamientos, AMPAs y personal de administración por su contribución al correcto funcionamiento del curso escolar.