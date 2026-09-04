Page reta a Sánchez a que consulte a la militancia sobre el "insolidario" modelo de financiación pactado con ERC

Emiliano García-Page ha lanzado este viernes un nuevo órdago a Pedro Sánchez y a la dirección federal del PSOE.

Coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde Castilla-La Mancha votará en contra de la reforma, el presidente regional ha pedido que el partido consulte a toda su militancia sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC.

"Me gustaría ver si se atreven a consultar este modelo a todos los militantes del partido", ha planteado Page en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Page ha sido especialmente duro con el modelo diseñado por el Ejecutivo de Sánchez con el visto bueno del independentismo catalán.

Lo ha calificado como "el más insolidario, más injusto, más desigual de la democracia española" y ha acusado al Gobierno de tratar "más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos".

El presidente castellanomanchego ha situado en el centro de sus críticas el acuerdo con ERC. A su juicio, resulta de una "gravedad extrema" que el independentismo catalán esté condicionando el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas.

"El independentismo se fundamenta en el egoísmo", ha afirmado Page, que considera especialmente grave que un Gobierno que se define como progresista y socialdemócrata acepte el principio de ordinalidad reclamado desde Cataluña.

Castilla-La Mancha y Asturias, en contra Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. EP Las dos comunidades socialistas de régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, han ratificado este viernes su rechazo al plan de financiación autonómica que defenderá el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), insistiendo en que Cataluña es la "mayor beneficiada" por estar pactado previamente con ERC. Así se han pronunciado los consejeros Juan Alfonso Ruiz Molina (Castilla-La Mancha) y Guillermo Peláez (Asturias) en declaraciones a los periodistas antes de participar en el CPFF, donde han confirmado su 'no' a la propuesta de Hacienda. "Es un modelo que se ha negociado exclusivamente con un partido político, con ERC, al que se ha sumado después el PSC. Y por lo tanto, es un modelo negociado de forma unilateral con Cataluña; lógicamente, la mayor beneficiada, como no podía ser de otra manera, es Cataluña", ha denunciado el consejero de Castilla-La Mancha.

Ese principio, ha advertido, supone que "tendrán siempre más por tener más los que más tienen y menos los demás", abriendo con el tiempo "la brecha y la diferencia" entre territorios.

El menos negociado de la historia

Page también ha cargado contra la forma en la que se ha elaborado la reforma. A su juicio, se trata del "modelo menos negociado de la historia".

Ha puesto como ejemplo el anterior sistema impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha recordado, estuvo "seis meses discutiendo" primero con las distintas federaciones socialistas.

Frente a ello, Page considera que Sánchez debería haber convocado un Consejo de Política Territorial del PSOE antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros para que las distintas organizaciones territoriales del partido pudieran pronunciarse.

Y ha ido un paso más allá: quiere que sean los propios militantes quienes tengan la última palabra. "Realmente nos estamos jugando el cogollo, el elemento central de lo que significa ser de izquierdas y socialdemócrata", ha defendido.

La crítica de Page apunta así directamente a Ferraz y a la estrategia negociadora de Sánchez. El presidente castellanomanchego denuncia que el Gobierno haya cerrado primero un acuerdo con ERC, su socio independentista, antes de someter el modelo a debate dentro del propio PSOE.

Renuncia al principio de igualdad

Page también ha cuestionado el movimiento del Gobierno para incorporar a Canarias al acuerdo. Según ha explicado, ante la dificultad de aprobar el modelo únicamente con el respaldo de Cataluña, el Ejecutivo habría ofrecido un pacto bilateral a Canarias "ajeno a la negociación multilateral" para hacer "más decoroso" el trámite del CPFF.

Para el presidente castellanomanchego, lo ocurrido supone una renuncia a uno de los principios esenciales del sistema. "Esta es la renuncia probablemente al valor más esencial de la democracia, que es el principio de igualdad", ha sentenciado.

Castilla-La Mancha ha acudido al CPFF de este viernes con su rechazo ya anunciado, al igual que Asturias y todas las comunidades gobernadas por el PP. El Gobierno central, sin embargo, cuenta con el 50 % de los votos del Estado en el órgano, por lo que podrá sacar adelante la propuesta pese al rechazo de la mayoría de las autonomías.

El nuevo modelo deberá pasar después por el Consejo de Ministros y, posteriormente, iniciar su tramitación parlamentaria.