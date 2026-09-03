Paco Núñez denuncia que "todos menos Page" han salido a la calle para apoyar a Ceuta y defender a España

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado la "afluencia masiva" registrada este miércoles en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta y en defensa de España. Además, ha cargado contra Emiliano García-Page por no asistir a la movilización celebrada en Toledo.

Núñez ha participado en la concentración de la capital regional junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Desde allí ha asegurado que "todo el pueblo de Castilla-La Mancha ha estado en la calle" y que "todos menos Page" han participado en las movilizaciones.

El dirigente popular ha señalado que las concentraciones se han repetido por distintas ciudades y municipios de la región y ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha de haber pedido a los alcaldes socialistas que dificultaran su celebración, algo que el PSOE de Castilla-La Mancha ha negado.

Según Núñez, Page "ha dado orden a sus alcaldes, a los alcaldes del PSOE, de boicotear las concentraciones, de no pedir las autorizaciones, de que no haya megafonía o que no se pueda leer un manifiesto promovido por la FEMP".

El PSOE ha rechazado las acusaciones de boicot y sostiene que no se opuso a mostrar su apoyo a Ceuta, sino a una convocatoria de la FEMP que considera utilizada con fines partidistas. Page sí mostró públicamente su respaldo a Ceuta este miércoles a través de un vídeo institucional difundido en redes sociales, en el que trasladó su apoyo a los ceutíes y puso en valor su convivencia y templanza ante la crisis migratoria.

Petición de elecciones

El presidente del PP regional ha centrado buena parte de su intervención en la situación de Ceuta. Ha asegurado que España "ha sido invadida a través de nuestra frontera por Ceuta", que "se han violado las fronteras" y que se ha puesto "en riesgo la integridad territorial del país".

Núñez ha responsabilizado de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado la convocatoria "urgente" de elecciones generales y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

También ha dirigido sus críticas al Parlamento regional. Ha denunciado que Page y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, han impedido que el pleno de este jueves debata sobre Ceuta. El reglamento de la Cámara, donde el PSOE tiene mayoría absoluta, fue modificado hace meses para vetar aquellos debates que, por su temática, no estén relacionados directamente con la comunidad autónoma.

"Miles de castellanomanchegos hoy hablando de Ceuta y de España en todos los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha, pero la sede de la soberanía castellanomanchega, el Parlamento de Castilla-La Mancha no podrá posicionarse a favor de Ceuta y a favor de España", ha señalado.