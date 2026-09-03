La expulsión de una diputada 'popular' del pleno reaviva la batalla política: el PSOE habla de "circo" y PP cree que es "grave"

El final de las vacaciones de verano y la llegada de septiembre han puesto punto y final a la calma política estival en Castilla-La Mancha. Este jueves, el primer pleno de las Cortes del nuevo curso político ha terminado con la diputada del PP Itziar Asenjo expulsada del salón tras negarse a limitar su intervención a hablar sobre recursos hídricos y dedicar su turno de palabra a la crisis de Ceuta.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Asenjo había advertido que iba a hablar sobre Ceuta, asegurando que conocía y asumía las consecuencias. Ante la normativa de la Cámara para no tratar asuntos nacionales, su presidente, Pablo Bellido, ha llamado "a la cuestión y al orden" a la 'popular' en varias ocasiones. Sin embargo, ante la insistencia de Asenjo y tras retirarle la palabra, ha ordenado su expulsión del salón de plenos.

Las reacciones de ambos bandos políticos no se han hecho esperar. Mientras desde el Partido Popular denuncian la expulsión y consideran "inaudito y muy grave" lo ocurrido, el PSOE cree que los 'populares' han montado "un circo".

En una comparecencia en la sala de prensa de las Cortes al terminar el pleno, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la "gravedad" de la expulsión por solidarizarse con el pueblo ceutí durante su intervención.

"El PSOE de Page no nos va a callar. El PP seguirá estando con los castellanomanchegos, defendiendo a España y defendiendo a Ceuta. Castilla-La Mancha no se merece a este PSOE, ni a un presidente como Page", ha afirmado.

Para Núñez, es "inaudito que, si aparece la palabra Ceuta en un papel, ese papel es expulsado del Parlamento de Castilla-La Mancha, pese a ser una cuestión que afecta directamente a la posible llegada de menores a la región".

El 'popular' cree que el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, "ha demostrado su verdadera cara, que es la verdadera cara del PSOE de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page". "Bellido fue uno de los secretarios generales del PSOE que firmó aquel documento en el que los secretarios generales provinciales pedían a Pedro Sánchez que formase Gobierno de la forma que fuera y con quien fuera", ha recordado.

Por ello, ha considerado la actitud del PSOE de Castilla-La Mancha como "vergonzosa". "Estamos ante un PSOE que, desde la cobardía, trata de aparentar una cosa cuando es la realidad en la que hemos visto en la mañana de hoy", ha sentenciado.

El PSOE habla de "circo" 'popular'

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha criticado que el PP y Paco Núñez "tengan que montar un circo" durante el pleno "ante la posición tan clara y contundente del presidente Emiliano García-Page en apoyo a Ceuta".

"El problema que tiene el PP es que el presidente Page ha dejado muy claro su apoyo sincero y contundente al pueblo de Ceuta, a sus habitantes y a sus instituciones, mediante un vídeo y un mensaje. Tienen que montar el circo que han montado hoy para tener algo de notoriedad", ha criticado.

Abengózar cree que estos espectáculos hacen "todavía más grande al presidente Page y más pequeño a Núñez como político".

"Durante los puntos uno y dos del orden del día se ha hablado sin veto ni fisuras sobre Ceuta. En el punto tres tocaba hablar de Castilla-La Mancha y de la defensa de las necesidades hídricas de esta región", ha asegurado.

Por último, ha abogado por "respetar las normas que nos hemos dado y, desde luego, respetar los debates que otros partidos plantean".

"Ha venido a autoexpulsarse"

De su lado, la diputada socialista Charo García Saco, secretaria primera de la Mesa de las Cortes, también ha comparecido tras el pleno. Ha asegurado que "el Partido Popular ha venido a autoexpulsarse" a la sesión de este jueves.

Asimismo, ha recordado las palabras en las que Asenjo reconocía que conocía las consecuencias que podía tener su actitud.

"No hay mayor falta de respeto que alguien elegido por la ciudadanía de Castilla-La Mancha, que viene aquí a legislar y hacer cumplir la ley, se suba a la tribuna para decir que va a incumplir el reglamento de la Cámara", ha considerado.