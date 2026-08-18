Más de 133.000 personas se benefician del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, una por cada siete trabajadores

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) protege actualmente en Castilla-La Mancha a 133.090 personas, integradas en 40.293 expedientes activos de la Seguridad Social.

La cifra supone que el volumen de personas que reciben actualmente esta prestación equivale al 13,83 % de los 962.100 ocupados que registra Castilla-La Mancha según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026. Es decir, hay un beneficiario por cada siete trabajadores.

Conviene aclarar que la comparación no significa que el 13,83 % de los trabajadores castellanomanchegos cobre el IMV. Son dos universos diferentes: los beneficiarios de la prestación incluyen a menores y otros miembros de las unidades de convivencia, mientras que la EPA contabiliza a las personas que tienen empleo. El cruce permite, no obstante, aproximarse al peso relativo de la prestación en cada territorio.

En el conjunto de España, el IMV alcanza actualmente a 2.682.646 personas. Frente a los 22.779.000 ocupados de la EPA, la tasa resultante es del 11,78 %.

Castilla-La Mancha se sitúa, por tanto, 2,05 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Castilla-La Mancha, cuarta

La región ocupa la cuarta posición entre las comunidades autónomas en esta comparación entre beneficiarios del IMV y población ocupada.

La clasificación está encabezada por Extremadura, con una cobertura del 23,19 %, seguida de Andalucía, con el 22,95 %, y la Región de Murcia, con el 19,31 %.

Castilla-La Mancha aparece a continuación, con su 13,83 %, por delante de la Comunitat Valenciana, que registra el 12,16 %.

Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta quedan al margen de esta clasificación por sus especiales características demográficas y laborales. Sus ratios son muy superiores a las de las comunidades autónomas.

En el extremo contrario se encuentran Baleares, con un 4,50%, y la Comunidad de Madrid, con un 6,15%.

Sextos en beneficiarios

En términos absolutos, Castilla-La Mancha ocupa el sexto puesto nacional por número de personas beneficiarias del IMV, con sus 133.090 perceptores activos.

La región queda por detrás de las comunidades con mayor volumen de población y de la Región de Murcia, y por delante de autonomías como Castilla y León o Galicia.

El orden cambia ligeramente cuando se contabilizan los expedientes activos. Con 40.293 hogares, Castilla-La Mancha ocupa el séptimo puesto nacional.

La diferencia entre ambas clasificaciones refleja también la composición de los hogares protegidos: el número de personas beneficiarias es superior al de expedientes porque una misma prestación puede proteger a varios miembros de una unidad de convivencia.

Los 133.090 beneficiarios castellanomanchegos representan el 4,96 % del total nacional.

Datos por provincias

Dentro de Castilla-La Mancha, la fotografía provincial muestra diferencias importantes.

Ciudad Real es la provincia donde el IMV tiene mayor peso relativo. Cuenta con 34.900 beneficiarios repartidos en 11.126 expedientes, frente a los 209.900 ocupados de la EPA. La relación alcanza el 16,63 %.

Le sigue Albacete, con 30.556 personas beneficiarias y 9.339 expedientes. Sobre sus 191.800 ocupados, la cobertura alcanza el 15,93 %.

Toledo presenta el mayor número absoluto de personas protegidas. Son 47.324 beneficiarios incluidos en 13.797 expedientes, aunque su mayor volumen de empleo hace que la tasa relativa se sitúe en el 14,22 %, con 332.700 ocupados.

Por detrás aparecen Cuenca, con 9.062 beneficiarios y una cobertura del 10,37 %, y Guadalajara, que registra la menor incidencia relativa de la región: 11.248 beneficiarios, 3.277 expedientes y una tasa del 8,02 % sobre sus 140.200 ocupados.

Así, Toledo y Ciudad Real concentran conjuntamente 81.990 beneficiarios, el 61,60 % del total regional. También reúnen 24.923 expedientes, casi el 62 % de todos los activos en Castilla-La Mancha.

57.000 menores protegidos

Uno de los principales rasgos del IMV en la región es su impacto sobre la infancia. De las 133.090 personas beneficiarias actuales, 57.368 son menores de edad, lo que supone el 43,1% del total.

Toledo es la provincia con más menores protegidos, con 20.538, seguida de Ciudad Real, con 14.516, y Albacete, con 13.191.

En términos relativos, Guadalajara presenta el mayor peso de la infancia entre sus beneficiarios: los 5.209 menores representan alrededor del 46,3 % del total provincial.

Las mujeres son mayoría

El IMV también presenta un marcado perfil femenino. De los más de 40.000 expedientes que permanecen actualmente en nómina en Castilla-La Mancha, 27.139 tienen a una mujer como titular, aproximadamente el 67,3 %.

Dentro de las prestaciones activas, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) tiene también un peso destacado. Actualmente llega a 30.937 hogares castellanomanchegos.

Este complemento está dirigido a unidades de convivencia con menores y puede reconocerse en determinados casos aunque el hogar no perciba el IMV completo, siempre que se cumplan los requisitos económicos y patrimoniales establecidos.

En 2026, la cuantía mensual es de 115 euros por cada menor de hasta tres años, 80,50 euros entre los tres y los seis años y 57,50 euros para los menores de entre seis y 18 años.

Qué es el IMV

El IMV es una prestación estatal gestionada por la Seguridad Social destinada a garantizar un nivel mínimo de renta a personas solas y unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

No se trata de una cantidad fija igual para todos los beneficiarios. La prestación complementa los ingresos del hogar hasta alcanzar una renta garantizada, cuya cuantía depende de la composición de la unidad de convivencia.

En 2026, la renta garantizada para un beneficiario individual es de 733,60 euros mensuales. Para una unidad formada por dos adultos o por un adulto y un menor asciende a 953,68 euros, mientras que una unidad formada por dos adultos y dos menores alcanza los 1.393,84 euros mensuales.

La cuantía que finalmente recibe cada hogar depende de sus ingresos computables y de su patrimonio.

Además, el IMV puede ser compatible con el empleo. Comenzar a trabajar o incrementar los ingresos no implica automáticamente perder la prestación, ya que el sistema contempla mecanismos para incentivar la incorporación y permanencia en el mercado laboral.

La Seguridad Social contabilizó en junio 860.458 hogares protegidos por el IMV en el conjunto de España, con 2.627.344 personas beneficiarias y una cuantía media de 507 euros al mes por hogar.