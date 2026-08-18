Núñez presume del modelo de gestión "cercano" de los alcaldes del PP: "Lo implementaré cuando sea presidente"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado el modelo de gestión de los alcaldes de su partido en la comunidad, que pasa por "estar cerca de los problemas, planteando una mayor calidad de vida de los vecinos".

"Mientras que algunos estamos al lado de los vecinos, escuchando sus problemas y poniendo soluciones, otros generan problemas en nuestro país y desaparecen sin dar más explicaciones", ha expresado durante su visita a las obras de remodelación de las pistas de atletismo del Complejo Deportivo de Santa en Hellín (Albacete).

El 'popular' ha asegurado que "hay dos claros modelos de gestión antagónicos". "Hay un modelo de gestión política que pasa por estar cerca de los problemas, que es la forma que representa el PP y el alcalde de Hellín, Manuel Serena. Y otro de generar problemas gravísimos en nuestro país, estar preocupados por sí mismo y desaparecer", ha lamentado.

Un modelo que, según Núñez, también se da en Castilla-La Mancha, con líderes "desaparecidos, sin poner solución a ningún problema y sin participar en el día a día de la gente".

"Modernización en Hellín"

Núñez ha puesto en valor la "modernización" que está implementando Manuel Serena en Hellín, además de "la forma en que está invirtiendo para que Hellín crezca y recupere esa fortaleza dentro de la provincia y de la región".

"Apostar por el deporte como Serena es un acierto porque es un mecanismo de transformación social y de salud física y mental. Además, es apostar por la convivencia, las relaciones sociales, el trabajo en equipo, la riqueza y la economía", ha afirmado.

Al respecto, ha asegurado que esa apuesta "tiene que hacerla solo con el presupuesto de Hellín", pero cuando gobierne el PP en Castilla-La Mancha podrán hacerla "juntos".

"Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha, en menos de un año, los alcaldes no estarán solos. Ese modelo de gestión que hoy lideran nuestros regidores será un modelo que implementaremos desde el Gobierno regional, en colaboración directa con el municipalismo", ha sentenciado.