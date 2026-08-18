Exiliadas tras la "invasión": las hermanas Carrera huyeron a Toledo porque el Gobierno "dejó solos" a los vecinos de Ceuta

Yolanda y María José, las hermanas Carrera, viven exiliadas de su ciudad. Decidieron abandonar Ceuta el pasado 7 de agosto ante lo que consideran una "invasión" tras la oleada de inmigrantes que asaltaron el puesto fronterizo de El Tarajal.

Mañas de nacimiento y caballas de corazón, cuentan para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cómo se produjo su partida del norte africano tras ver que el Gobierno les "dejó solos" y sentir "el miedo" que afloraba en una de sus sobrinas.

María José, la mayor de las Carrera, decidió hacer la maleta junto a su hermana Yolanda y sus dos sobrinas mellizas de diez años. Las cuatro cruzaron el Mediterráneo para llegar a Seseña (Toledo), donde conservan una vivienda familiar, con el único fin de paliar el sufrimiento de una de las pequeñas. Lo "estaba pasando muy mal" con la situación que se vivía en las calles ceutíes, cuenta, además de recordar que ha dejado a su pareja y a su hijo en Ceuta para acompañar a su hermana y sus dos niñas.

A María José la oleada de inmigrantes le pilló "en la oficina" mientras trabajaba: "Normalmente trabajo sin poner la televisión, pero ese día me dio por encenderla y de repente vi lo que estaba sucediendo". Esta ceutí asegura que aquella escena que veían sus ojos no se la "podía creer".

Al día siguiente de lo que a su juicio califica como "invasión", María José asegura que "las personas no querían salir a la calle", e incluso su hermana pequeña, Yolanda, le insistió en más de una ocasión para que no fuera a trabajar por temor a lo que pudiera ocurrir tras cruzar la puerta de su casa.

Durante las primeras horas, la mayor de las Carrera sostiene que "Ceuta estaba incrédula" con lo que estaba viviendo: "Pensábamos que iban a mandar al ejército, pero ahí nadie hacía nada. No entendíamos como no mandaban al ejército para apoyar, como sucedió en 2021. Se permitió la entrada, hubo una huelga de brazos caídos porque no se les permite hacer nada en la frontera", asegura.

"A mi que me digan que Marruecos no era consciente: eso no se lo cree nadie que no tenga gafas sanchistas" afirma dejando claro que aunque es "apolítica" el Gobierno les ha demostrado que les "han dejado solos" y que tan solo les está defendiendo "el presidente de la ciudad y la Asamblea de Ceuta".

"Soy apolítica, pero no soy ciega", indica María José, quien ve que "no hay un plan ni una hoja de ruta que seguir" en su ciudad, tan solo "ministros que van a pasearse por Ceuta para decir que es xenófoba, que no quiere inmigrantes, que los ceutíes somos de ultraderecha, y esa no es la realidad. Somos una ciudad que tiene una convivencia muy buena, somos cuatro culturas que nos respetamos y nos apoyamos".

Tras la aparente calma de los inminentes días posteriores, las hermanas Carrera junto a las mellizas decidieron asistir ese primer domingo a una "concentración apolítica convocada en la Plaza de los Reyes" de la ciudad, para que, además, las niñas comprobasen que la situación "estaba más tranquila", pues una de ellas "llevaba dos noches sin querer dormir sola, despertándose y poniéndose a llorar y sin querer separarse de su madre", asegura María José.

El detonante que hizo que las Carrera armasen sus maletas ocurrió instantes después de haber estado en la manifestación. "Al llegar al garaje de su casa, se encuentra que la calle está llena de inmigrantes ilegales y que por mucho que les pites no se quitan", relata María José sobre la situación que vivió Yolanda, su hermana, al intentar entrar a su casa con sus dos mellizas y que una de ellas "se pusiese cada vez más nerviosa".

"Yo voy a salir de Ceuta". Ese fue el mensaje que Yolanda le trasladó a su hermana tras ver que los días pasaban, la situación no mejoraba, se incrementaban "las peleas" entre los extranjeros, aumentaban "los intentos de entrada a las casas" y veía como sus hijas sufrían: "Yo me fui para acompañarla", señala María José.

En Ceuta, María José dejó a su marido, un hombre "insulinodependiente" que, además trabaja en una de las calles "por las que más inmigrantes transitan". Él la mantiene informada de todo lo que va aconteciendo en la ciudad, en la que asegura que "hay de todo", desde "inmigrantes con dinero hasta los que te piden para poder comer". "La gente está cada vez más cansada y el ambiente está enrarecido", sostiene afirmando que la situación "en el extrarradio es la hecatombe".

Ante una "Ceuta caótica", Seseña ha sido "un rayito de luz y un refugio" para las pequeñas durante casi veinte días, sostiene la madre de las mellizas, Yolanda, quien asegura que, aunque hayan vuelto "por las niñas y para que no se enteren de lo que está pasando", el municipio toledano es su "segundo hogar".

"Seseña siempre me ha dado ese sosiego que he necesitado. Disfruto de estar aquí", destaca Yolanda, quien sostiene que aunque en la provincia toledana están bien "no es justo que porque el Gobierno no haya defendido sus fronteras, la ciudadanía tenga que sufrir las consecuencias".

En el municipio toledano, Yolanda, la menor de las Carrera, decidió invertir años atrás en el inmueble que durante estas semanas se ha convertido en cobijo para ella, su hermana y sus hijas. Debido a la enfermedad de su madre, Yolanda y su padre pasaron largas temporadas en Madrid, lo que les llevó a buscar un lugar en el que sentirse como en casa: el elegido fue Seseña.

María José, Yolanda y las dos mellizas ya tienen fecha de regreso. El próximo 24 de agosto se reencontrarán con su familia y amigos en su querida Ceuta.