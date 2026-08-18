CSIF denuncia las "carencias estructurales" de Geacam y alerta de la falta de bomberos forestales: "Es preocupante"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado las "carencias estructurales" de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). Una situación que afecta "a las condiciones de trabajo" de los bomberos forestales y "a la capacidad de respuesta" frente a los incendios.

El sindicato considera "preocupante" esta situación en un contexto marcado por el incremento de los fuegos y el aumento de temperaturas. "Este verano hemos sufrido el peor incendio en la historia de la región: el de La Mierla (Guadalajara) con 32.000 hectáreas calcinadas", ha indicado.

Por ello, considera "vital" contar con un dispositivo "dimensionado" de acuerdo con el riesgo real y no condicionado por un calendario rígido de activación y desactivación de medios.

Asimismo, el sindicato indica que la campaña es "insuficiente", ya que está limitada a 103 días, a la vez que reclama que el periodo de máxima operatividad se amplíe a seis meses, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre.

A ello añade que dentro de estos 103 días de campaña no estarán disponibles todos los medios, ya que en el inicio la apertura fue escalonada y ocurrirá igual en septiembre con la desactivación progresiva de dispositivos.

"La falta de efectivos constituye otra de las principales deficiencias. Existen unidades que funcionan con dotaciones mínimas, dificultades para cubrir todos los turnos y bolsas de empleo que no permiten atender adecuadamente las necesidades del servicio. La situación resulta especialmente preocupante cuando se producen varios incendios simultáneamente", ha afirmado.

Además, CSIF también ha apuntado a "una distribución de los efectivos que, en determinados casos, obliga a mantener trabajadores en bases alejadas de sus zonas habituales de intervención".

Condiciones laborales

Por otro lado, el sindicato ha considerado que las condiciones laborales "tampoco están a la altura de la responsabilidad que asumen diariamente los bomberos forestales".

Según detalla, el 30 % de la plantilla está vinculada mediante contratos fijos discontinuos de cuatro meses o contratos de interinidad, mientras las campañas continúan sustentándose en buena medida sobre contrataciones temporales de corta duración.

Y las condiciones salariales "no compensan la elevada disponibilidad y peligrosidad del puesto".

Por ello, CSIF ha exigido un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas y reconozca "la profesionalidad, compromiso y esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de Geacam, que cada verano se sitúan en primera línea para proteger los montes, los pueblos y a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha".