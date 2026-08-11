La ministra de Educación verá el eclipse entre molinos de viento: Tolón elige el Cerro Calderico de Consuegra

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presenciará mañana el eclipse total de sol desde el Cerro Calderico de la localidad de Consuegra, en la provincia de Toledo.

El acto en este emblemático enclave de Castilla-La Mancha, que durará hasta la puesta del sol —prevista a las 21:00 horas—, contará también con la presencia de la alcaldesa de Consuegra y vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María Luisa Rodríguez.

El Ministerio forma parte de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación del Trío de Eclipse 2026-2027-2028, que se corresponde con los dos eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

Es la primera vez en más de un siglo que se puede observar este acontecimiento astronómico desde la península ibérica. Para aprovechar el potencial educativo de este histórico fenómeno, Educación ha lanzado el curso online abierto (MOOC) El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028.

Esta iniciativa, organizada junto a la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional, ha contado con la participación de 2.670 inscritos.

Aunque el curso estaba dirigido principalmente al profesorado, para aprovechar la oportunidad educativa que supone este fenómeno y la curiosidad que despierta entre los jóvenes, el Ministerio lo ha abierto a toda la ciudadanía.