Un nuevo domo de calor asfixiará a Castilla-La Mancha con máximas de hasta 43 ºC: noches por encima de los 25 ºC

Castilla-La Mancha afrontará esta semana un nuevo repunte de las temperaturas que llevará los termómetros a valores superiores a los 40 grados en algunos puntos de la región, en el marco de un episodio de calor que afectará a buena parte de España.

El ascenso será especialmente acusado entre el miércoles y el jueves, coincidiendo además con la jornada del eclipse solar.

Según la previsión de la meteoróloga Andrea Danta, de Meteored, la última semana de la canícula, que finalizará el próximo 15 de agosto, estará marcada por el fortalecimiento de una dorsal anticiclónica que favorecerá la llegada y el estancamiento de una masa de aire muy cálido sobre la península.

En Castilla-La Mancha, este escenario se traducirá en temperaturas de 40 grados o más en algunos puntos del interior, mientras que en amplias zonas de la región se superarán los 35 grados. El episodio tendrá su momento de mayor intensidad entre el miércoles y el jueves.

El jueves, jornada más cálida

La situación irá evolucionando de forma progresiva durante los próximos días, aunque el ascenso térmico ganará intensidad especialmente a partir del miércoles. Los modelos meteorológicos apuntan a un incremento notable de las temperaturas en altura, con valores muy superiores a los habituales para estas fechas.

El jueves será, previsiblemente, la jornada más cálida del episodio, con temperaturas que podrían alcanzar los 43 grados en el valle del Guadalquivir y rondar los 41 en el valle del Ebro. En Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura también se esperan registros de 40 grados o más en determinados puntos del interior.

Además del calor, las tardes podrían estar acompañadas de tormentas en zonas del interior, que localmente podrían ser fuertes.

La situación atmosférica también favorecerá la llegada de polvo en suspensión, que afectará principalmente a la mitad sur de España y podrá alcanzar incluso algunos puntos del norte peninsular.

Noches muy cálidas en la región

Uno de los aspectos más destacados de este episodio será el comportamiento de las temperaturas durante la noche. La persistencia de la masa de aire cálido y la estabilidad atmosférica dificultarán el descenso de los termómetros, dando lugar a una extensión de las noches tropicales y, en algunos puntos, de las llamadas noches tórridas.

Estas últimas se producen cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 25 grados, aunque las mínimas superiores a 20 grados serán mucho más generalizadas durante esta semana.

La madrugada del jueves al viernes será especialmente cálida, con valores nocturnos de 20 grados o más extendiéndose por buena parte de la península. En las zonas más afectadas por el episodio, las temperaturas apenas descenderán durante las horas nocturnas.

De hecho, según la previsión de Meteored, el conjunto de esta semana podría dejar la media de las temperaturas mínimas más elevada de todo el verano, debido a la persistencia del calor durante las noches.

El calor comenzará a remitir el viernes

De cara al viernes, el calor seguirá siendo intenso, aunque comenzará a perder fuerza en algunas zonas. El descenso será más apreciable en el norte y oeste peninsular, mientras que en otras áreas del interior todavía se mantendrán temperaturas muy elevadas.

El episodio se produce en los últimos días de la canícula, que finalizará el próximo 15 de agosto, aunque las previsiones apuntan a que el calor seguirá siendo protagonista en buena parte del país durante los próximos días.