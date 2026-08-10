Bellido insta a quien "impide" aprobar el Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso a "reconsiderar" su posición

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho un llamamiento a quien está "impidiendo" que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha salga adelante en el Congreso de los Diputados para que "reconsidere" su posición y permita avanzar en su aprobación.

Bellido se ha pronunciado así este lunes, en un mensaje institucional difundido con motivo del 44 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una fecha que ha aprovechado para reivindicar la importancia de los grandes acuerdos políticos y sociales para el desarrollo de la región.

"Ojalá se pueda aprobar el Estatuto que necesitamos, ojalá que no se vea decepcionado ni defraudado por algún interés electoral", ha señalado el presidente de las Cortes, quien ha reclamado que la actual situación de bloqueo sea reconsiderada.

En concreto, Bellido ha pedido que se revise esta "posición de bloqueo fruto de la alteración de lo pactado inicialmente" por parte de quien está impidiendo que se apruebe el texto que respaldaron los diputados regionales. Ha defendido que la reforma responde además a las demandas de los representantes de las entidades sociales de Castilla-La Mancha.

Un Estatuto nacido de un gran acuerdo

El presidente de las Cortes ha recordado que este 10 de agosto se cumplen 44 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía que dio origen a Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, fruto entonces de "un gran acuerdo entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista", es decir, entre el centro derecha y el centro izquierda de España.

Bellido ha establecido un paralelismo con la situación actual y ha destacado que la reforma del Estatuto que se encuentra en tramitación en el Congreso también nació de un amplio consenso. En la práctica, ha explicado, se trata de un texto "renovado íntegramente".

Esta reforma fue fruto de un acuerdo que, según ha subrayado, fue más allá del PSOE y el PP, al incorporar también a la sociedad de Castilla-La Mancha a través de sus agentes sociales, organizaciones y entidades.

Aprobada en las Cortes regionales en 2025

La reforma del Estatuto salió adelante en las Cortes de Castilla-La Mancha en mayo de 2025 con los votos favorables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP. Posteriormente, su tramitación como Ley Orgánica fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados en noviembre, con una amplia mayoría.

Sin embargo, durante la fase de alegaciones el procedimiento quedó estancado y, según ha denunciado Bellido, "no ha habido ningún avance en lo que va de año".

Por ello, el presidente del Parlamento autonómico ha insistido en su llamamiento a "quien hoy impide" que el nuevo Estatuto pueda aprobarse para que "reconsidere su posición" y respete el acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha.

"Tenemos que seguir reivindicando la necesidad de grandes acuerdos para que avance Castilla-La Mancha y para que los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra podamos seguir mejorando nuestra calidad de vida", ha concluido.