Transportes pone 3,1 millones para renovar la TO-22 entre Toledo y Mocejón: habrá obras nocturnas hasta septiembre

La renovación de la TO-22 se extenderá hasta septiembre. Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), promueve actuaciones de mejora y rehabilitación del firme en los primeros 9,5 kilómetros de la autovía TO-22 con un presupuesto que asciende a casi 3,1 millones de euros.

El objetivo principal de esta actuación es la rehabilitación superficial del firme en la carretera TO-22 entre el kilómetro 0 (Mocejón) y el kilómetro 9,5 (Toledo). Parte de los trabajos de rehabilitación estructural del firme correspondiente al tronco de la autovía y algunos de los enlaces con la carretera A-42 (enlace de Toledo) ya se han ejecutado.

Para continuar con el desarrollo de la obra es necesario realizar cortes totales de la carretera TO-22, aunque se harán únicamente donde se va a actuar y, en todo momento, se dejará operativa la calzada de sentido contrario.

Será necesario realizar cortes parciales de los ramales de los enlaces de la autovía: el tráfico se reconducirá por itinerarios alternativos utilizando la carretera CM-4001, que discurre paralela a lo largo de todo el trazado de la TO-22.

Los trabajos pendientes de ejecución se realizarán desde el jueves 30 de julio hasta mediados de septiembre, en horario nocturno entre las 20:00 y las 6:00 horas para garantizar la mínima afectación al tráfico y que se realicen con seguridad para los trabajadores evitando las olas de calor.

Además, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, las actuaciones están siendo convenientemente señalizadas, tratando de minimizar las alteraciones de tráfico.

Las fases de la obra

En primer lugar, se procederá al fresado y reposición de ramales. Se procederá al cierre diario de ramales durante la ejecución de saneos, en horario nocturno de 20:00 a 6:00 horas.

Los ramales con más repercusión en el tránsito habitual del tráfico son el ramal 24 —acceso desde la CM-4001 a Toledo—, el ramal 8 —acceso desde la A-42 sentido Madrid a la TO-22 en ambos sentidos y Toledo—, el ramal 3 —acceso desde la A-42 sentido Ciudad Real a la TO-22 sentido decreciente— y el ramal 13 —acceso desde la glorieta Salto del Caballo a la A-42 sentido Ciudad Real—.

La segunda fase será la de rodadura en tronco. Se efectuará la capa de rodadura del tronco primero sentido creciente, desviando a los vehículos que acceden desde AP-41 hacia A-40, ofreciendo la alternativa de CM-4001 a través de Mocejón.

Una vez se extienda el primer kilómetro del sentido creciente liberando la salida 1 de la TO-22, se desviará el tráfico por el enlace de Mocejón para continuar el trayecto a Toledo por esta vía.

Para la ejecución de la capa de rodadura sentido decreciente, se desviará el tráfico hacia CM-4001 sentido Mocejón en el ramal 25 bis de la TO-22 para los que transitan desde la glorieta del Salto del Caballo y A-42 sentido Ciudad Real y por el ramal 25 para los que quieren acceder desde A-42 sentido Madrid.

La tercera fase será la de rodadura de los ramales. Se ejecutarán de la misma forma que la fase de fresado y reposición, es decir, cortes diarios de 20:00 a 6:00 horas y con las mismas peculiaridades anteriormente descritas en esa fase 1.

La cuarta fase será la impermeabilización de tableros. Para la ejecución de las impermeabilizaciones de los tableros es necesario el corte total de los ramales afectados durante el periodo de tiempo de los trabajos.

Los ramales donde se localizan los tableros son el ramal 9 —es el ramal de acceso de los vehículos que circulan por autovía A-42 sentido Madrid, hacia Toledo—, el ramal 3 —este ramal tiene dos tableros que se ejecutarán simultáneamente; es el ramal de acceso de los vehículos que circulan por autovía A-42 sentido Ciudad Real, hacia TO-22, urbanización Casa Campo o Azucaica— y el ramal 14 —es el ramal de acceso de los vehículos que circulan por autovía A-42 sentido Madrid, hacia TO-22, urbanización Casa Campo o Azucaica—.

El periodo de tiempo estimado de corte total de cada ramal es de cinco días.

En base al deterioro del firme, se distinguirán dos tipos de actuaciones, la de rehabilitación superficial del firme y la de rehabilitación estructural.