Juan Antonio Mesones revalida su liderazgo al frente del Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla-La Mancha

Juan Antonio Mesones, decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Javier Longobardo

Juan Antonio Mesones López continuará como decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos durante una nueva legislatura. La única candidatura presentada para renovar la Junta Rectora ha sido proclamada electa, por lo que no ha sido necesario celebrar votaciones y Mesones afrontará su segundo mandato al frente de la organización profesional en la región.

Según ha informado el Colegio, Mesones compagina el decanato con su labor como jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de ejercer como profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus de Ciudad Real.

Antes de asumir el decanato, formó parte de los órganos de dirección de la Demarcación como vicedecano durante el mandato de Víctor Cuéllar. Posteriormente tomó las riendas del Colegio en Castilla-La Mancha, una etapa en la que la institución ha reforzado su presencia en el debate sobre algunas de las principales infraestructuras de la comunidad autónoma.

Durante su primer mandato, la Demarcación ha participado activamente en cuestiones como el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura a su paso por Toledo, la planificación hidráulica, la conservación de las carreteras y la defensa de la capacitación técnica de los ingenieros de Caminos dentro de las administraciones públicas.

Otra de las prioridades ha sido la protección y divulgación del patrimonio de la obra pública. En este periodo, el Colegio organizó en Toledo el I Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, un encuentro que reunió a cerca de 500 profesionales, además de impulsar exposiciones e iniciativas destinadas a poner en valor el patrimonio histórico, territorial y económico de las infraestructuras.

Asimismo, la Demarcación ha prestado asistencia técnica a distintas administraciones ante daños registrados en infraestructuras históricas, como el derrumbe parcial del Puente Viejo de Talavera de la Reina, al tiempo que ha reclamado una mayor inversión en prevención, conservación y protección frente a inundaciones y otros fenómenos naturales.

La trayectoria profesional y académica de Mesones también ha sido reconocida con la Medalla de Honor de la Carretera, otorgada por la Asociación Española de la Carretera a quienes han contribuido a la planificación, construcción, conservación y mejora de las infraestructuras viarias.

Nueva Junta Rectora

La nueva Junta Rectora mantendrá como vicedecano a Andrés Fernández-Pacheco Sánchez, quien ya desempeñaba esta responsabilidad durante la anterior legislatura y dirige la firma Fernández-Pacheco Ingenieros.

Además, el órgano estará integrado por Ramón Alfonso Sánchez de León, José María Coronado Tordesillas, Ana María Moreno Jiménez, Néstor Cid del Castillo, Ana Barenca Bonet, Virginia Nieves Morales y Almudena Sánchez Alfaro como vocales.

También han sido proclamados representantes provinciales Santiago Rubio Torrente (Albacete), Ramón A. Martín Serrano (Ciudad Real), Eduardo Jiménez Gismero (Cuenca) y Victoria Eugenia del Egido Balboa (Guadalajara).

Representación regional en el órgano nacional

Castilla-La Mancha también contará con representación en la nueva Junta de Gobierno nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Rita Ruiz Fernández ejercerá como vocal tras la elección de la candidatura encabezada por Ricardo Martín de Bustamante, que presidirá el órgano nacional con Luis Villarroya como vicepresidente.

Ruiz es profesora titular de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha y ya formó parte de la Junta Rectora regional entre 2014 y 2022. Además, pertenece al Comité Técnico de Patrimonio del Colegio.

Por su parte, Isidro Zapata, también colegiado de la Demarcación de Castilla-La Mancha, ha sido elegido consejero territorial por la comunidad autónoma.