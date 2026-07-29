La Unión Europea desplegará en Castilla-La Mancha un contingente de 105 bomberos polacos durante agosto

Castilla-La Mancha dispondrá durante el mes de agosto de un contingente de 105 bomberos procedentes de Polonia como parte del refuerzo que ha activado la Unión Europea para apoyar a España y Francia en su lucha contra los incendios forestales.

El despliegue forma parte de la ampliación del dispositivo comunitario, que también ha prorrogado las misiones de Grecia y Rumanía, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los efectivos polacos se desplegarán de forma preventiva en la región entre el 1 y el 31 de agosto, dentro del programa europeo de preposicionamiento de equipos en zonas con alto riesgo de incendios forestales.

El dispositivo europeo también ha previsto la movilización preventiva de bomberos de Bulgaria y Países Bajos en distintas comunidades autónomas, incluidas la propia Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia durante el próximo mes.

Además, Grecia ha decidido prorrogar hasta este jueves la misión de los dos aviones anfibios Canadair que envió a España el pasado 25 de julio a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Von der Leyen ha celebrado el refuerzo del operativo en un mensaje publicado en la red social X. "La solidaridad europea no conoce límites", ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, que también ha agradecido "el coraje y el compromiso" de los equipos desplegados.