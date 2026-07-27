Page habla de desescalada: "Estamos valorando la vuelta a casa de algunas familias a lo largo de las próximas horas"

Los grandes incendios forestales que desde hace días mantiene en vilo a la provincia de Toledo entra en una nueva fase. Tras confirmarse este lunes que el frente toledano del fuego de Burgohondo (Ávila) está a apenas 200 metros de quedar completamente perimetrado y que ya se estudia el regreso de los vecinos de ocho municipios de la Sierra de San Vicente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que el operativo trabaja ya en esa desescalada.

"Estamos valorando algunos elementos de desescalada para la vuelta a casa a lo largo de las próximas horas de algunas familias de varios municipios que estamos concretando y que concretaremos a lo largo del día, siempre que las condiciones lo favorezcan", ha anunciado este lunes desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en La Iglesuela del Tiétar.

Las declaraciones del presidente llegan apenas unas horas después de que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, avanzara que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya estudia autorizar el regreso de los habitantes de ocho de los 11 municipios toledanos evacuados, aunque no de las tres localidades del Valle del Tiétar, donde el riesgo continúa siendo mayor.

Funciona la línea defensiva

Page ha explicado que la prioridad de Castilla-La Mancha durante toda la emergencia ha sido doble: colaborar con los operativos desplegados en Ávila y Madrid, pero al mismo tiempo impedir que el incendio cruzara hacia el sur y alcanzara la Sierra de San Vicente.

"Apoyar a Ávila y apoyar a Madrid, pero al mismo tiempo establecer una línea defensiva para que todos los grandes incendios de Ávila y Madrid frenen en el sur", ha señalado.

Esa estrategia, según el presidente, está dando resultado. "Este es un objetivo que a grosso modo estamos consiguiendo de una manera muy satisfactoria", ha afirmado, en referencia al perímetro defensivo de unos 30 kilómetros levantado por el mando operativo y la UME.

Gracias a ello, ha asegurado, la situación ha mejorado considerablemente. "Tenemos una seguridad muy alta de defensa en esta zona que impediría que llegara el fuego a toda la Serranía de San Vicente", ha destacado, aunque ha insistido en mantener la prudencia porque "estamos a expensas de la naturaleza".

Almorox sigue bajo vigilancia

Aunque el frente del incendio originado en Ávila evoluciona favorablemente, Page ha dejado claro que el operativo mantiene otro foco de preocupación en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, especialmente en el entorno de Villa del Prado, donde este lunes se ha solicitado el refuerzo de la UME por el riesgo de que el cambio de viento reactive las llamas.

"Tenemos un ojo puesto en la zona de Villa del Prado, en la zona de Madrid, pero como barrera defensiva también para Almorox y para las urbanizaciones", ha explicado.

No obstante, el presidente ha destacado que "afortunadamente ya hay una desescalada en Calalberche", lo que permite confiar en que esa línea defensiva continúe protegiendo al municipio toledano.

También estudian flexibilizar las restricciones al ganado

Otra de las novedades avanzadas por Page afecta a los ganaderos de las zonas afectadas. El presidente ha explicado que el Gobierno regional, junto con la Guardia Civil, el mando operativo y los alcaldes, estudia habilitar vías de paso para facilitar la atención a las explotaciones ganaderas e incluso revisar algunas medidas de confinamiento.

"Nos queremos plantear si se mantienen o no situaciones de confinamiento para que haya ganaderos que se puedan quedar atendiendo, porque es lo más fácil para todos", ha señalado.

Ha añadido que en la Sierra de San Vicente las posibles evacuaciones volverían a poder ejecutarse con rapidez si fuera necesario, ya que existen vías de salida seguras hacia Talavera de la Reina.

Guadalajara, cada vez más cerca del nivel 0

Durante su visita al PMA, el presidente también se ha referido al incendio de La Mierla (Guadalajara), que continúa en Nivel 1, aunque podría rebajarse próximamente.

"Ayer estuvimos a punto en Guadalajara de declarar ya el nivel cero, pero con un cierto nivel de prudencia hemos mantenido todavía el nivel uno ante la posible aparición de algún foco pequeño", ha explicado.

Pese a la enorme superficie calcinada por los incendios de las últimas semanas, Page ha querido poner el foco en el balance humano de la emergencia.

"De momento, sinceramente, hay mucha superficie quemada y muchas cosas impactadas, pero las vidas humanas y el grueso de las poblaciones están siendo muy protegidas", ha concluido.