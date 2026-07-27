Un nuevo domo de calor asfixiará a Castilla-La Mancha con máximas de hasta 42 ºC en pleno episodio de incendios

Mientras los grandes incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España con decenas de miles de hectáreas calcinadas, la situación atmosférica vuelve a complicarse en Castilla-La Mancha.

El portal Meteored indica que un nuevo domo de calor se está asentando sobre la Península Ibérica. La combinación de una dorsal anticiclónica, aire muy cálido y la entrada de polvo sahariano provocará un acusado repunte de las temperaturas durante toda la semana.

El interior y el este peninsular serán las zonas más golpeadas por este episodio de temperaturas extremas. La escalada térmica comenzará este martes 28 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en toda la región entre las 13:00 y las 20:00 horas.

🌡️ Después de un breve paréntesis, vuelve el calor muy intenso a la mayor parte del país, especialmente a partir del martes.



➡️ Con los datos observados y previstos, julio de 2026 empataría como el mes más cálido desde que hay registros con julio de 2022.



1/2 pic.twitter.com/csDyWuWuHw — AEMET (@AEMET_Esp) July 26, 2026

Para esa jornada, las máximas superarán los 38ºC en la mitad occidental castellanomanchega y los 36 ºC en la oriental. Toledo y Ciudad Real alcanzarán los 39 grados, Guadalajara llegará a los 38, mientras que Albacete y Cuenca registrarán 36.

El calor apretará aún más el miércoles, se prevé que los termómetros alcancen o rebasen los 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana. El jueves se mantendrán los valores extremos sin apenas cambios. Toledo y Ciudad Real volverán a registrar 40 ºC y mínimas que no bajarán de los 24 grados.

42 ºC de máximas

Por su parte, Albacete registrará 39ºC, mientras que Guadalajara y Cuenca 38. De cara al viernes 31 de julio, el episodio alcanzará su punto crítico y se darán hasta 42 grados en puntos de las provincias de Toledo y Ciudad Real. El polvo en suspensión y la posible aparición de nubosidad diurna serán los únicos factores que podrían frenar este ascenso térmico.

De cara al fin de semana, la incertidumbre aumenta. La llegada de pequeñas ondas de aire frío en capas altas podría favorecer la formación de tormentas secas o chubascos que podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento y granizo.