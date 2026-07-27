El Gobierno de España prohíbe la cosecha con maquinaria en Toledo mientras se mantenga la emergencia por los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios forestales.

El Gobierno ha tomado esta medida al entender que "la realización de labores de cosecha mediante maquinaria agrícola en las zonas afectadas constituye un factor de riesgo significativo", especialmente con "condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables" debido a las altas temperaturas y la baja humedad relativa.

"La utilización de cosechadoras y demás maquinaria agrícola puede originar igniciones accidentales por fricción, impacto de elementos metálicos, sobrecalentamiento de componentes mecánicos o cualquier otra incidencia propia de su funcionamiento", ha explicado Interior en una nota de prensa.

Además, el departamento que encabeza Grande-Marlaska considera que la aparición de nuevos incendios mientras dure la emergencia de interés nacional "obligaría a detraer medios personales y materiales comprometidos en las labores de extinción, protección de la población y aseguramiento de infraestructuras críticas", lo que disminuiría "la capacidad operativa del dispositivo".

Desarrollar labores agrícolas en áreas afectadas o cercanas a las zonas de intervención "incrementa la exposición al riesgo de los propios trabajadores y puede interferir de forma directa en las rutas de acceso y evacuación utilizadas por los intervinientes en la emergencia", lo que dificultaría "la movilidad de los recursos terrestres y aéreos", agrega el Ministerio.

Marlaska ha firmado la orden de suspensión temporal de la cosecha en virtud de la ley 17/2015 de Protección Civil, que faculta al ministro a adoptar "instrucciones operativas de alcance supraterritorial cuando resulte necesario para la protección del interés general", aunque la competencia en montes sea de las comunidades autónomas.

En total, 90.949 personas están afectadas por los incendios en el centro peninsular, de las cuales 63.152 han sido evacuadas de las localidades amenazadas por el fuego y otras 27.797 permanecen confinadas ante el riesgo que suponen los siniestros en sus municipios o los adyacentes. En la provincia de Toledo hay unos 6.200 evacuados.