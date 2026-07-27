Confirmado por el Gobierno de España: 18 empresas de Castilla-La Mancha recibirán casi 62 millones de euros en ayudas

El Gobierno de España, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 97 proyectos en doce comunidades autónomas.

En concreto, estas ayudas se destinan a Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y La Rioja.

El importe global de las subvenciones concedidas supera los 281 millones de euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.163 millones. Estos proyectos lograrán mantener 22.849 puestos de trabajo en esas 97 empresas y crearán otros 2.743 nuevos empleos.

En el caso concreto de la Castilla-La Mancha, según las Órdenes Ministeriales que se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 18 proyectos, de los que seis se analizaron en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros 12 vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).

Estos 18 proyectos han recibido casi 12 millones de subvención y suponen una inversión total de algo más de 305 millones.

Asimismo, permitirán crear 435 nuevos empleos y mantener 5.784 puestos de trabajo.

El detalle de estas subvenciones concedidas a Castilla-La Mancha es el siguiente:

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado la importancia de estas ayudas para avanzar "en el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible".

En este sentido, España ha subrayado que el objetivo de los incentivos es financiar proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles.

Estas iniciativas fomentan la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyen a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la Unión Europea.