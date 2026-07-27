La provincia de Toledo sigue en vilo por el avance de los incendios: 5.200 evacuados y 15 carreteras cortadas

Castilla-La Mancha afronta este lunes una jornada de relativa mejoría en el frente de los incendios forestales tras varios días de máxima tensión. Mientras el fuego de Selas (Guadalajara) ha quedado extinguido, el de Almorox continúa en nivel 3 y el de La Mierla permanece activo, al tiempo que el fuego de Burgohondo (Ávila) mantiene evacuados once municipios de la provincia de Toledo.

La evolución de las llamas durante las últimas horas ha permitido aliviar parcialmente la presión sobre los dispositivos de extinción, aunque la emergencia dista mucho de darse por finalizada. La previsión de una nueva ola de calor a partir de este martes mantiene en alerta a las administraciones, que insisten en extremar la precaución ante un riesgo de incendios que volverá a ser muy alto en buena parte del país.

La noticia más positiva llega desde la provincia de Guadalajara. El incendio declarado el pasado 21 de julio en el término municipal de Selas se dio por extinguido este domingo, pasadas las 20.00 horas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

El fuego ha calcinado alrededor de 2.800 hectáreas y obligó a evacuar seis municipios durante los días de mayor intensidad. Tras casi una semana de trabajos ininterrumpidos, los equipos de extinción han conseguido dar por finalizada una emergencia que llegó a movilizar un importante operativo terrestre y aéreo.

Incendio de Almorox

La principal preocupación en Castilla-La Mancha continúa concentrándose en el incendio de Almorox, integrado en el gran incendio de la Sierra Oeste, que afecta también a la Comunidad de Madrid.

El fuego permanece en situación operativa de nivel 3, aunque el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, aseguró este domingo que el incendio está "estabilizado", un dato que invita al optimismo tras varios días de enorme complejidad.

Sobre el terreno continúa desplegado un amplio dispositivo coordinado por el Plan Infocam junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio del Interior, el Ministerio para la Transición Ecológica, los servicios de emergencias de Madrid y Castilla y León, además de otros recursos nacionales e internacionales.

Pese a la evolución favorable, el Ayuntamiento de Almorox ha pedido prudencia a la población. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Consistorio ha informado de que el casco urbano ya no se encuentra en zona de riesgo, aunque las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo continúan protegidas por los equipos de emergencia y permanecen evacuadas.

Burgohondo, condicionando la situación en Toledo

Aunque el incendio declarado en Burgohondo (Ávila) también ha reducido su avance, sus consecuencias siguen siendo especialmente visibles en la provincia de Toledo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, permanecen evacuados once municipios toledanos: Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

La incertidumbre continúa siendo la principal preocupación de los vecinos desalojados. Desde Talavera Ferial, donde permanecen alojadas más de un millar de personas evacuadas, el vicealcalde de Talavera de la Reina, David Moreno, ha explicado que todavía no existe una previsión sobre el regreso a sus viviendas.

"El humo sigue muy concentrado en todo el Valle del Tiétar y al otro lado de la Sierra de San Vicente parece otro mundo", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el comportamiento cambiante del viento sigue condicionando la evolución del incendio.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha señalado que los incendios han disminuido su intensidad durante las últimas horas, permitiendo a los medios de extinción trabajar con mayor eficacia. Sin embargo, el fuego continúa activo y sin estabilizar, con tres frentes abiertos, siendo el situado al norte del pantano de San Juan el que presenta una mayor actividad.

La Mierla permanece en vigilancia activa

Por su parte, el incendio de La Mierla, en la provincia de Guadalajara, continúa en situación operativa de nivel 1. Según el último parte del Plan Infocam, en la zona siguen trabajando ocho medios y 22 efectivos, centrados en consolidar el perímetro y evitar posibles reproducciones después de que el fuego haya evolucionado favorablemente durante las últimas jornadas.

Trece carreteras continúan cortadas

La mejora de la situación todavía no se ha traducido en una vuelta completa a la normalidad. La Dirección General de Tráfico mantiene 12 carreteras cortadas en la provincia de Toledo como consecuencia de los incendios.

⬇️ Estas son todas las carreteras cortadas con motivo de la #EmergenciaNacional



🚨 Evita desplazamientos por ellas para garantizar la seguridad y colaborar en la extinción del incendio.



⚠️ Consulta toda la información en los canales oficiales. https://t.co/Z5p2qS9udg pic.twitter.com/qC886DxIiu — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) July 27, 2026

En total, son 43 vías secundarias las que permanecen cerradas entre las provincias de Toledo, Ávila y Madrid. Tanto la DGT como la Delegación del Gobierno han pedido evitar desplazamientos por las zonas afectadas para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de los equipos que continúan trabajando sobre el terreno.

La amenaza de la ola de calor

Los datos acumulados reflejan la magnitud de una emergencia sin precedentes en este verano. Los incendios declarados en Ávila, Madrid y Toledo han arrasado ya unas 77.000 hectáreas, de las que más de 2.000 corresponden a la provincia de Toledo, y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas. En la provincia toledana han sido desalojados alrededor de 5.200 vecinos de once municipios.

Con este escenario, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha advertido de que el riesgo volverá a incrementarse en las próximas horas por la llegada de la que podría ser la cuarta ola de calor del verano.

A ese llamamiento se ha sumado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero que los incendios de Ávila, Madrid y Toledo se están controlando "despacio", aunque ha insistido en que las jornadas de este lunes y del martes serán "absolutamente centrales" para su evolución.

"Tenemos el control sobre la emergencia y los medios, pero hay que reconocer que vamos despacio porque las condiciones climatológicas no nos están ayudando", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que las previsiones a partir del miércoles son "realmente negativas".

Tras varios días marcados por evacuaciones, carreteras cortadas y un despliegue sin precedentes de medios de extinción, Castilla-La Mancha encara una jornada de cierto alivio. Sin embargo, las autoridades insisten en que la batalla contra el fuego continúa y que las próximas horas, condicionadas por el calor extremo y el viento, serán determinantes para consolidar la evolución favorable de los incendios.

El humo vuelve a deteriorar la calidad del aire

A las dificultades derivadas de los incendios se suma el deterioro de la calidad del aire. La Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta ha informado este lunes de la superación del umbral de información y alerta por material particulado debido a la nube de humo generada por los incendios.

Los municipios afectados son Ciudad Real, Illescas, Puertollano, Talavera de la Reina, Toledo y Los Yébenes, donde las autoridades recomiendan reducir la actividad física al aire libre, permanecer en interiores cuando la presencia de humo sea intensa y extremar la precaución en personas vulnerables, como niños, mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.