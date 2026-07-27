Bellido alerta de una oleada de bulos durante los incendios: "Desde un despacho se intenta generar intoxicación y daño"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha denunciado este lunes la proliferación de bulos durante los graves incendios forestales que han afectado a la región.

En la misma línea, el también secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara ha alertado de la aparición de "decenas de perfiles intoxicadores" en redes sociales que, según ha asegurado, se han dedicado "a mentir, a difamar y a complicar las cosas" mientras los servicios de emergencia combatían las llamas.

Durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance del sexto periodo de sesiones de la legislatura, Bellido ha explicado que, aunque por su cargo ha estado "menos encima" de la toma de decisiones operativas, sí ha participado en un sistema de monitorización de las redes sociales para detectar posibles emergencias que no llegasen por los canales oficiales.

Según ha relatado, ese seguimiento permitió comprobar cómo algunas cuentas falsas trataban de movilizar a ciudadanos cuando no era necesario. "Muchas personas, de buena fe, han reproducido bulos que se han creado por perfiles falsos", ha lamentado.

El presidente del Parlamento autonómico ha ido un paso más allá al asegurar que parte de esos mensajes acabaron llegando al debate político. "Lamentablemente, algunas de las palabras que se reproducían en este tipo de cuentas posteriormente aparecían en boca de responsables políticos", ha afirmado.

En este sentido, ha condenado con dureza este comportamiento. "Había quien se estaba jugando la vida, había quien desde un despacho o un ordenador intentaba generar un nivel de intoxicación y de daño que complicase las cosas", ha criticado.

A su juicio, "puede ser muy tentador para algunas personas que no tengan valores poder arrimar el ascua a su sardina", aunque ha advertido de que "cuando se trata de proteger a la población, estos comportamientos no los puedo calificar de decentes y los tengo que condenar públicamente".

"Dolor extremo" por la Sierra Norte

Más allá de la polémica por los bulos, Bellido ha expresado su "dolor extremo" por los incendios que han afectado especialmente a La Mierla y Selas, en la provincia de Guadalajara, y que han dejado una situación que ha definido como "desgarradora en términos emocionales".

"Cualquier persona que quiera a la Sierra Norte, que quiera a esos pueblos y esas gentes, no puede sentir más que un dolor extremo", ha señalado.

No obstante, también ha querido poner en valor la actuación del operativo de extinción, al considerar que ha conseguido evitar consecuencias aún mayores. "Se han salvado todas las vidas, todos los pueblos y también la actividad ganadera y los animales. Y eso es un éxito en la gestión que atribuyo a los dispositivos que ha habido presentes", ha destacado.

En este contexto, ha avanzado que esta misma semana el grupo de trabajo creado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la recuperación de la Sierra Norte analizará un paquete de medidas destinado a paliar el impacto económico del incendio, que ha arrasado unas 32.000 hectáreas.

Entre las iniciativas que se estudian figuran ayudas para los sectores turístico, agrícola, ganadero y cinegético, además de actuaciones relacionadas con el control del agua de los manantiales.

El objetivo es consensuar estas medidas con alcaldes, la Diputación de Guadalajara, responsables del parque natural, organizaciones agrarias, operadores turísticos, representantes de la caza y el grupo de desarrollo rural ADEL Sierra Norte, con la intención de impulsar también la colaboración del Gobierno de España.

"Más leyes y menos consenso"

Las declaraciones sobre los incendios se han producido durante el balance del sexto periodo de sesiones de la XI Legislatura, que Bellido ha resumido con una frase: "más leyes y menos consenso".

Entre enero y julio, las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado 13 plenos, 13 comisiones y 41 reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, aprobando cinco leyes, aunque solo una de ellas salió adelante sin votos en contra.

Bellido en otro momento de la rueda de prensa. Cortes CLM

Para Bellido, existe "un cambio climático en lo político" provocado por posiciones "más extremas e intransigentes" que han terminado por romper consensos que hasta hace poco parecían consolidados, incluso en cuestiones como la lucha contra la violencia machista, la igualdad o los derechos del colectivo LGTBI.

De cara a los dos últimos periodos de sesiones de la legislatura, ha augurado una intensa actividad parlamentaria, marcada especialmente por el Debate sobre el Estado de la Región y la tramitación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha, aunque ha reconocido que será cada vez más complicado alcanzar acuerdos conforme se acerquen las próximas elecciones.

Precisamente para reivindicar la cultura del pacto, las Cortes impulsarán tras el verano un programa de actividades dedicado a la Transición española, con el objetivo de recuperar "aquel clima de entendimiento, de respeto por el adversario y de comprensión de que se tiene derecho a tener otra opinión, pero a la vez de que hay que esforzarse en hacer pequeñas renuncias para llegar a grandes acuerdos".