Castilla-La Mancha activa el plan de recuperación para el "día después" del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima el plan de recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara, una iniciativa que pretende paliar los efectos del incendio forestal que ha quemado, hasta la fecha, 32.000 hectáreas y que ha afectado a cerca de medio centenar de núcleos de población donde residen unas 1.400 personas.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que el Ejecutivo regional trabaja ya "en el día después" de apagar el incendio forestal de La Mierla a través de un plan de recuperación económica de la zona.

La propuesta se asienta en tres pilares: la recuperación ambiental de la zona, la recuperación de las infraestructuras dañadas —carreteras, caminos o suministros de agua— y la recuperación económica, un eje que incluye ayudas y una estrategia a medio plazo.

Este martes se ha creado un grupo de trabajo que incluye las consejerías de Economía, Empresas y Empleo; Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Además, participarán la Diputación de Guadalajara; los ayuntamientos de los núcleos de población afectados; la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y otras entidades como CEOE-Cepyme Guadalajara y el Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte.

Los tres pilares

La idea de la Junta incluye la recuperación ambiental de las 32.000 hectáreas afectadas. "Hay que impulsar la saca de madera afectada y retirarla del territorio como primera tarea de prevención de plagas, que es uno de los primeros problemas que podemos tener de cara a futuro", ha contado Martínez Guijarro.

En la misma línea, el Gobierno regional ha previsto diferentes actuaciones para evitar la pérdida de suelos y la escorrentía de cenizas a los cauces fluviales y embalses.

En lo que se refiere a la recuperación de infraestructuras públicas, el vicepresidente primero ha apuntado a los daños en carreteras, caminos y pistas forestales. Asimismo, la Junta evaluará con cada uno de los ayuntamientos afectados los posibles daños en los sistemas de abastecimiento.

El tercer pilar vigilará los "daños en las instalaciones ganaderas y turísticas" y medirá la "pérdida de ingresos" de las actividades afectadas. Para ello, ha explicado que el Ejecutivo regional está analizando ya la convocatoria de pymes y autónomos para paliar el daño económico producido por el fuego.

Las medidas para reactivar económicamente la zona —donde predomina el turismo de naturaleza— incluyen bonos turísticos para apoyar la visita a la Sierra Norte.

El Gobierno regional se ha comprometido a potenciar la promoción y trabajar para la reorientación de la oferta turística de esta comarca. "Queremos aprovechar otros valores que tiene y vamos a trabajar con el propio sector".

Oficina de apoyo a los ayuntamientos

En paralelo, se va a poner en marcha una oficina técnica para atender a los ayuntamientos de aquellos municipios y localidades afectadas por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. Se trata, ha recordado Martínez Guijarro, de pueblos "muy pequeños".

La instalación de este servicio responde a una petición planteada por la Delegación de la Junta en Guadalajara.

La Junta de Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica al Gobierno Central y pedirán al Estado que solicite a la Unión Europea ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad.

Desde la comunidad autónoma "movilizaremos el fondo de contingencia del presupuesto regional de 2026". Asimismo, "se va a crear un fondo específico en el presupuesto 2027".

Realidad socioeconómica

Durante su intervención, Martínez Guijarro ha hecho una fotografía de la zona afectada por los incendios y ha comentado que el Ejecutivo regional está recabando toda la información para poder diseñar las medidas para la recuperación.

El vicepresidente ha apuntado que desde el punto de vista económico, hay unas 60 empresas y 350 personas afiliadas a la Seguridad Social, de las que más de la mitad (el 60 %) pertenecen al sector servicios; y el 19 % al sector agrario.