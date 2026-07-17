El PSOE de Castilla-La Mancha reclama a Núñez la dimisión del alcalde de Villarrobledo por la investigación del padrón

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que pida al alcalde de Villarrobledo (Albacete) que dimita. El secretario de Formación, Sergio García-Navas, se ha referido a esta localidad como "la zona cero de las malas prácticas del PP" y ha criticado que el líder de la oposición "lo permite".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, y tras las últimas investigaciones en el Ayuntamiento de la localidad que apuntan a supuestas irregularidades en el padrón, ha criticado que para Núñez "es muy fácil hablar mal de los demás y permanecer callado ante el resto".

Por poner contexto, ha recordado que se trata de un pueblo que pierde población de forma continua "y, de repente, entre el año 2025 y 2026 aumenta su padrón en mil habitantes", un repunte que precisamente investiga la Guardia Civil.

"Ante la ausencia de explicaciones por parte de su alcalde del PP, incluso después de pedírselo de forma reiterada la oposición, le pedimos a Paco Núñez, que está hoy en la provincia de Albacete, que pida la dimisión del alcalde de Villarrobledo", ha aseverado.

García-Navas ha recordado que el del censo no es el primer "escándalo" del PP en la localidad, donde ya se tuvieron que suspender unas oposiciones por "sospechas de amaño para favorecer a un concejal".

La defensa del agua

Por otro lado, García-Navas también se ha referido a la "cobardía" de la que ha hecho gala el PP, según sus palabras, este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el principal partido de la oposición, según los socialistas, "no ha defendido el agua de esta tierra".

Así, ha asegurado que no se hubiera conseguido más agua sin la "pelea" que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho en el Tribunal Supremo, en la Unión Europea y ante el Gobierno de España.

"Desde luego, como no se consigue más agua es con declaraciones como «prefiero el agua para Murcia que para Portugal», olvidándose de que para que el agua llegue a Portugal debe pasar por Castilla-La Mancha, debe pasar por Toledo o debe pasar por Talavera", ha recriminado al PP.

Y ha concluido manifestando que Castilla-La Mancha "no merece unos dirigentes políticos que no defiendan ni peleen los intereses de su región".