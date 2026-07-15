El Gobierno de Page reprocha al PP su rechazo a la senda de déficit y cifra en 288 millones el coste para Castilla-La Mancha

El Ejecutivo regional ha lamentado que Castilla-La Mancha —al igual que el resto de comunidades autónomas— no disponga de un mayor margen de financiación para la sanidad, la educación o los servicios sociales tras el rechazo de los principales partidos de la oposición a la senda de déficit.

La propuesta presentada por el Gobierno central permitía a las regiones disponer de una décima adicional de margen fiscal. En el caso de Castilla-La Mancha, suponía un margen de 288 millones de euros entre 2027 y 2029.

Se trata de una decisión, la tomada por PP, Vox y Junts en la sesión del Congreso celebrada este martes, que en palabras de la consejera portavoz del Gobierno regional "perjudica directamente a los intereses de Castilla-La Mancha".

Según Esther Padilla, lo más grave es que "no es un voto aislado: es la tercera vez en esta legislatura que el PP vota en contra de la estabilidad que daba más recursos y más capacidad financiera a Castilla-La Mancha".

La Cámara Baja ha rechazado tres veces en esta legislatura la senda de déficit. "Primero fueron 230 millones de euros; después, 193 millones; y ahora, 288 millones", ha enumerado Padilla. Han sido "tres oportunidades y tres votos en contra del PP", ha añadido.

La portavoz del Ejecutivo de García-Page ha insistido en que "es legítimo discrepar del Gobierno; incluso el Gobierno de Castilla-La Mancha lo hace cuando considera que tiene que defender los intereses de la región".

Sin embargo, "una cosa es discrepar y otra cosa es negar la capacidad a las comunidades autónomas para que podamos desarrollar con mejor y mayor solvencia los servicios públicos".

Padilla ha recordado que, con esta postura del grupo parlamentario popular, los mayores perjudicados son los ciudadanos de la región. Además, les ha afeado su incongruencia "porque hablan de mayor inversión, de mayor contratación, pero cuando están en posición de facilitarlo en el Congreso, dan la espalda a la comunidad autónoma".

El Gobierno regional ha criticado al PP por "votar tres veces en contra de un mayor margen de inversión a nuestra comunidad" y ha recordado que "no hablamos de una autorización de gasto sin control, porque esta región ha demostrado que sabe gestionar sus cuentas con responsabilidad y que cumple los compromisos de estabilidad presupuestaria".

Nuevos fondos para dependencia

Padilla ha calificado de "positivo" el incremento de los fondos estatales destinados al sistema de dependencia, al considerar que permitirá mejorar la atención a las personas dependientes, apoyar a sus familias y reforzar el trabajo de los profesionales y las entidades del sector.

Asimismo, Padilla ha celebrado que este aumento suponga una mayor participación del Gobierno de España en la financiación del sistema y permita avanzar hacia un reparto del coste al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas.

Este incremento responde a "una reivindicación histórica" del Ejecutivo regional, que durante años ha reclamado "una mayor corresponsabilidad estatal en esta materia", ha incidido.

La portavoz regional ha insistido en que los derechos sociales necesitan financiación suficiente para hacerse efectivos y ha defendido el esfuerzo sostenido realizado por Castilla-La Mancha desde 2015 para reforzar el sistema de dependencia.

En este sentido, ha recordado que, pese a la insuficiente aportación estatal durante años, el Gobierno regional no ha dejado de invertir recursos propios, lo que ha permitido mantener y ampliar la atención.

El "discurso contradictorio" del PP

En la misma línea, Padilla ha criticado la posición del principal partido de la oposición, al que ha acusado de mantener un discurso contradictorio en esta materia tras abstenerse este martes en el Congreso en la votación sobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

Según ha señalado, el grupo parlamentario más nutrido reclama más recursos para los servicios públicos, pero no ha respaldado con claridad las medidas dirigidas a ampliar y consolidar los derechos de las personas dependientes y con discapacidad.

"No deja de ser curioso que digan sí a los recursos, pero no se mojen cuando se trata de garantizar y consolidar los derechos de estas personas", ha indicado Padilla. "Los discursos están muy bien, pero las votaciones y las decisiones políticas son las que realmente importan y, una vez más, no han estado a la altura", ha concluido la portavoz regional.