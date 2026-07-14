El PP de Castilla-La Mancha plantea ayudas a fondo perdido para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha desgranado las principales claves de la ley de acceso a la vivienda joven en la que trabaja su partido, una propuesta que incluye medidas como bonificaciones fiscales o ayudas a fondo perdido para cubrir la parte de la hipoteca que no prestan los bancos.

El líder de los populares en la región ha denunciado las dificultades de los jóvenes castellanomanchegos para emanciparse y ha recordado que los salarios medios de este grupo de población son unos 6.000 euros anuales inferiores a la media nacional.

"Esta combinación hace que la vida de un joven de Castilla-La Mancha sea en muchos casos desalentadora", ha comentado el jefe de la oposición en la comunidad autónoma durante un acto celebrado en Guadalajara.

La ley sobre vivienda joven que se ha comprometido a aprobar si alcanza la presidencia de la Junta de Comunidades establece una "prioridad absoluta" en la construcción de viviendas en régimen de compra o alquiler para jóvenes.

La norma apuesta por la generación de suelo para su canalización a través de la iniciativa privada, una forma de colaboración que facilitará el "poder construir viviendas para jóvenes" en suelos terciarios, dotacionales y "suelos que no tienen uso en los territorios urbanos".

De esta manera, los suelos se pondrán "de manera inmediata a disposición" de los promotores para que puedan iniciar la construcción de viviendas con "un precio que estaría tasado".

El límite de los precios responde a que "el suelo sería público", ha remarcado el jefe de la oposición regional. Por tanto, el precio de las viviendas por construir sería "mucho más asequible" que el de mercado "ya que el suelo lo pondría a disposición la administración pública".

Núñez ha explicado que esa futura ley incluiría bonificaciones fiscales en caso de ser una primera vivienda. Para un joven menor de 40 años, las mejoras consistirían en "unas bajadas excepcionales" del impuesto de transmisiones patrimoniales y una reducción del tramo autonómico del IRPF.

Menos impuestos, más agilidad

Asimismo, la norma plantearía "retomar las subvenciones a fondo perdido" para los jóvenes con rentas más bajas "o con cualquier tipo de incidencia" para cubrir la parte de la hipoteca que no prestan los bancos.

El presidente del PP regional ha añadido que la ley también recogería una "tramitación excepcional" desde el punto de vista urbanístico para que estas viviendas en suelo público destinadas a jóvenes "tengan automatizadas las licencias", tanto de la Junta de Comunidades como de los ayuntamientos.

El objetivo del principal partido de la oposición es que "no haya retrasos en la tramitación del proyecto y no haya que eternizar la tramitación desde el punto de vista urbanístico".

Núñez ha aprovechado para señalar a Page, a quien considera que "permanece impasible" ante las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, y ha afirmado que esta actitud le produce "mucho bochorno y vergüenza ajena".