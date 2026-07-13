Un trabajador de 27 años, intoxicado tras la rotura de un bidón con 700 litros de ácido en una bodega de La Roda

Un trabajador de 27 años ha resultado intoxicado este lunes en la localidad albaceteña de La Roda (Albacete), al respirar el ácido que se ha derramado de un bidón que se ha roto en una bodega.

El suceso se ha producido a las 17:50 horas cuando se ha producido una fuga de ácido al romperse un bidón que tenía 700 litros de este producto en una bodega ubicada en el polígono industrial El Salvador.

La fuga de ácido ha requerido el desalojo de la bodega, aunque sólo ha resultado afectado este trabajador, que ha sido trasladado al Hospital de Albacete por una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Los bomberos del parque de La Roda ya han controlado la fuga y han procedido a ventilar las dependencias de la bodega en la que se ha producido el incidente, a la que se han desplazado también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de La Roda.