El PP retrata a Page como el "delegado" de Sánchez en Castilla-La Mancha: "Siempre acaba defendiéndole"

La portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, se ha referido a Emiliano García-Page como el "delegado en Castilla-La Mancha" de Pedro Sánchez. "Vota con él, gobierna con él y aplaude sus políticas cuando no hay cámaras", ha comentado. "A la hora de la verdad, es el representante de Sánchez en esta tierra".

Según el principal partido de la oposición, Page solo "se coloca la careta de falso indignado" cuando puede obtener rédito personal y no en beneficio de la comunidad autónoma que preside. Hernández ha remarcado que las críticas habituales del jefe del Ejecutivo regional no tienen consecuencias porque "no cambian absolutamente nada".

Desde el PP han arremetido contra el "supuesto perfil propio" de Page, una presunta pose "que intenta fingir, pero siempre se desvanece".

La posible coincidencia de las elecciones generales con las autonómicas y municipales aterra a Page porque "los ciudadanos ya conocen cuál es su guion: ya no le sorprende a nadie y, por supuesto, ya no engaña a nadie", han valorado desde el PP.

Para Hernández, "Castilla-La Mancha necesita menos teatro político y mucha más coherencia". Al mismo tiempo, ha resaltado que "las críticas sin consecuencias no cambian absolutamente nada".

"Cuando toca elegir entre defender a Castilla-La Mancha o defender al PSOE de Sánchez, él lo tiene claro: siempre acaba defendiendo y eligiendo a Sánchez", ha añadido.

Hernández ha augurado que cuando haya elecciones generales, Page volverá a pedir el voto para Sánchez, a pesar del "espectáculo de cartón piedra" que ahora protagoniza con su "teatro particular" en las críticas al Gobierno. "En el momento de la verdad, su escaño y sus votos siempre están en el mismo lugar que es junto a los de su líder nacional".