Page traslada su solidaridad por el trágico incendio de Almería y ofrece a Andalucía colaboración en las labores de extinción

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su solidaridad con Andalucía tras el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ya se ha cobrado la vida de al menos 11 personas y tras el que otras 19 permanecen desaparecidas.

Durante el acto de inauguración de las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14 celebrado en el Parque Arqueológico de Alarcos en Ciudad Real, ha ofrecido la colaboración de la comunidad autónoma en las tareas de extinción.

Page ha mostrado su apoyo a las familias de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas en un incendio que ha definido como "voraz" y que sorprendió por su rapidez y cogió "a muchas personas desprevenidas".

"Es un incendio, como todos, durísimo, una tragedia enorme que va a requerir de un gran esfuerzo de solidaridad emocional y, por supuesto, operativa. Este incendio constituye una alerta muy importante para todos sobre lo que se está viniendo encima por los efectos del cambio climático", ha expresado.

Colaboración

El presidente de Castilla-La Mancha también ha enviado un mensaje de apoyo a su homólogo en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y a todos los efectivos que trabajan en la extinción del incendio.

"Les deseo lo mejor y les ofrezco como presidente de Castilla-La Mancha toda nuestra colaboración, como estamos teniendo con las comunidades vecinas, allá donde nos es reclamada", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido que no se frivolice con este tipo de cosas y que tragedias como estas sirvan "para desterrar del debate público la utilización política del dolor".

"Este tipo de tragedias tienen que servir para que también se vayan del escenario político todos aquellos que hacen de la muerte, el dolor y la tragedia un escaparate de la miseria política", ha sentenciado.

Minuto de silencio

Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado este viernes un minuto de silencio a las 12 horas frente a todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consells de España en memoria de las víctimas mortales.

Un acto que pretende rendir homenaje a las víctimas y trasladar el "luto, respeto y solidaridad" de las instituciones locales con sus familiares y allegados, así como expresar su reconocimiento a todos los efectivos que trabajan para combatir el incendio y hacer frente a sus consecuencias.

El Ayuntamiento de Toledo ha sido una de las instituciones que se han unido a la convocatoria y celebrará el minuto de silencio a las puertas del edificio consistorial.