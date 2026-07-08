El Gobierno de Page alega contra el ramal provisional de Bargas: "No se debe gastar tanto dinero en algo provisional"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al estudio informativo del ramal provisional por Bargas (Toledo) para la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Lisboa.

La Administración regional considera que la inversión prevista, superior a los 350 millones de euros, supone un gasto "desproporcionado" para una solución que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentan como transitoria. Además, el trazado previsto contiene una afección medioambiental.

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha detallado que la solución planteada por el departamento de Óscar Puente fue considerada "razonable" por el Ejecutivo de Emiliano García-Page como fórmula para agilizar el trazado y la ejecución de las obras.

Sin embargo, ha apuntado que el elevado montante de un vial de poco más de 18 kilómetros de longitud supondrá "un gasto muy superior" al que habían previsto y no cree que se deba gastar "ni tiempo ni tanto dinero público en algo que, inicialmente, es provisional".

Desde el Gobierno regional han especificado a EFE que las alegaciones presentadas están "en sintonía con las presentadas por el Ayuntamiento de Toledo", y que se centran en la falta de motivación del anteproyecto a partir de criterios como el importe o las afecciones medioambientales o a terceras infraestructuras.

Además, han añadido que los plazos no aportan ventajas frente a la solución definitiva y que "lo realmente importante es avanzar en la solución definitiva a su paso por Toledo"; una alternativa que cuenta "con consenso" y que podría tener una tramitación "muy ágil si el Ministerio pone todos los recursos a funcionar, y cesa en el empeño de construir una solución provisional".