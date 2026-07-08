Eurocaja Rural respalda al sector oleícola de los Montes de Toledo en la entrega de los Premios Cornicabra 2026

Eurocaja Rural ha participado este miércoles en la XXIV edición de los Premios Cornicabra, organizados por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montes de Toledo, que representa a más de 8.000 agricultores, 29 almazaras y envasadoras y 128 municipios integrados en esta denominación, la más antigua de Castilla-La Mancha en esta categoría.

Estos galardones que reconocen anualmente la excelencia de los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra amparados bajo esta DOP, se han constituido como un referente de prestigio y calidad dentro del panorama nacional e internacional del aceite de oliva virgen extra, distinguiendo el esfuerzo de agricultores, almazaras y envasadoras e impulsando la calidad, la innovación y la promoción de un producto que forma parte de nuestra cultura, de nuestro paisaje y de nuestra identidad.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha participado en este acto celebrado en la Finca El Retamar (Orgaz), trasladando su felicitación a todos los galardonados y, por extensión, a agricultores, cooperativas, almazaras, industria y profesionales que hacen posible que la DOP Montes de Toledo continúe siendo ejemplo de calidad, autenticidad y prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras.

"El éxito de este sector no es fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho durante generaciones. Detrás de cada botella de aceite de calidad hay sacrificio, profesionalidad y una firme apuesta por la excelencia que merece ser reconocida y apoyada", ha comentado López.

"Desde Eurocaja Rural compartimos esa misma filosofía. Nacimos hace ya más de seis décadas para estar al lado del sector primario y seguimos manteniendo intacto ese compromiso. Conocemos sus necesidades, comprendemos sus desafíos y trabajamos cada día para ofrecer soluciones financieras, asesoramiento especializado y herramientas que contribuyan a fortalecer la actividad agraria y el desarrollo de nuestros territorios", ha enfatizado.

Al respecto, ha significado la colaboración permanente que mantiene Eurocaja Rural con la DOP Montes de Toledo, "convencidos de que la formación continua, la innovación y la promoción son pilares fundamentales para seguir impulsando la competitividad y el valor añadido de nuestros productos".

Así, iniciativas como el Aula Virgen Extra "reflejan nuestra voluntad de contribuir al crecimiento de una actividad estratégica para nuestra economía y para la fijación de población en el medio rural. En Eurocaja Rural seguiremos caminando a su lado, y con las administraciones públicas, con la misma cercanía, compromiso y vocación de servicio que siempre nos han caracterizado, en favor de un producto excepcional que nos representa y nos prestigia".