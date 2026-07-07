Tellado responde a Page en la entrevista de EL ESPAÑOL: "Paco Núñez será el próximo presidente"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha confirmado a Paco Núñez como candidato del partido en las próximas elecciones autonómicas de 2027 en Castilla-La Mancha y ha vaticinado que "será el próximo presidente de la Junta".

Así lo ha expresado en un acto en Talavera de la Reina, en respuesta a las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, en una entrevista con la periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, poniendo en duda que Núñez vaya a ser el candidato del PP.

"He oído a responsables del PSOE en Castilla-La Mancha preocupados por el futuro de Paco Núñez. Le sugiero a Emiliano García-Page que se preocupe más por su propio futuro porque estoy seguro de que Núñez será el próximo presidente de la Junta", ha expresado.

Y ha ironizado sobre las dudas que le surgen sobre qué ocurrirá con Page. "No sé si se presentará a liderar el PSOE nacional después de Pedro Sánchez o si se irá a hacer negocios con sus amigos Bono y Zapatero", ha afirmado.

El 'popular' considera que el "desastre" de Pedro Sánchez acabará "pasando factura" y por eso Page "se intenta desmarcar de él". "A Page le quedan 11 meses en el poder. Es como el último yogur de coco que queda en la nevera, que nadie lo quiere y tiene fecha de caducidad", ha indicado.

Apoyo a Sánchez

Por otro lado, Tellado ha recordado que Emiliano García-Page es quien está sosteniendo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, con sus ocho diputados en el Congreso.

"El sanchismo podría caer mañana mismo si tan solo cuatro de esos ocho diputados le retirasen a Sánchez su apoyo. Page sigue formando parte de ese Comité Federal de Sánchez, más conocido como 'Comité Criminal', y sigue compartiendo filas, órganos y programa", ha explicado.

Para Tellado, "Page no es mejor que Sánchez, ya que es exactamente igual a él, solo que es más cínico e hipócrita".

"Responsabilidad histórica"

Por último, ha reivindicado la fortaleza del PP en Castilla-La Mancha, con 62 concejales más que en la legislatura anterior en la provincia de Toledo. Y ha emplazado al partido a afrontar "una responsabilidad histórica en el ciclo electoral que se abre".

"Hay que ganarlas todas. Las generales cuando sean, las autonómicas cuando toque y las municipales el último domingo de mayo de 2027. Los españoles no tragan ni con la corrupción masiva ni con los que la encubren de forma cínica", ha sentenciado.