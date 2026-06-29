Un "domo de calor" amenaza a Castilla-La Mancha: disparará las máximas hasta 41ºC en varias zonas el fin de semana

El portal meteorológico Meteored ha previsto la posible formación de un "domo de calor" que disparará aún más las temperaturas en España entre el jueves y el domingo. Castilla-La Mancha será una de las zonas más afectadas donde se prevén valores por encima de los 40 grados

Este fenómeno, que se instalará en la península ibérica, atrapa el aire cálido bajo una extensa área de altas presiones. Esto se traducirá en anomalías térmicas que podrían situarse entre 8 y 10 ºC por encima de la media habitual.

El calor no dará tregua tampoco por las noches, ya que en amplias zonas de la región las mínimas no bajarán de los 25 grados. La inestabilidad tormentosa de este lunes tenderá a remitir el martes, aunque todavía podría registrarse alguna precipitación débil y dispersa en la Serranía de Cuenca.

🌡️ En los próximos días predominarán las masas de aire más cálido de lo normal sobre la Península, aunque con ambiente más suave en zonas del norte.



➡️ Es probable que de cara a la recta final de la semana el calor sea de nuevo muy intenso en la mayor parte del país. pic.twitter.com/njjKgQuvir — AEMET (@AEMET_Esp) June 28, 2026

Las mínimas descenderán en Albacete y el sur de Cuenca, pero irán en aumento en el resto de la comunidad. Por su parte, las máximas continuarán escalando y superarán los 38ºC en el extremo occidental de los valles del Tajo y Guadiana.

El mes de julio comenzará en Castilla-La Mancha con cielos poco nubosos e intenso calor en Ciudad Real y Toledo donde los termómetros marcarán 39ºC. El jueves 2 se consolidará como la antesala a ese "domo de calor" pese a que ya se registrarán máximas de 38 grados en el oeste de la región.

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 20ºC en amplias zonas del país, ni tampoco de los 25ºC en buena parte de la mitad sur. Meteored

Previsión del fin de semana

A partir del viernes, las temperaturas comenzarán su escalada definitiva. Los valores máximos se dispararán hasta llegar a los 39ºC en Toledo, 38 en Ciudad Real y Guadalajara, 35 en Cuenca y 34 en Albacete.

Toledo romperá la barrera de los 40 grados el sábado 4 de julio, el resto de capitales provinciales se quedarán entre los 36 y 39 grados. El domingo será la jornada más crítica y sofocante de la semana con mínimas de 24/25ºC en el extremo occidente y máximas de 41ºC en Toledo, 40 en Ciudad Real, 39 en Guadalajara y 37 en el resto.

Sin tregua de cara a la próxima semana

Lejos de remitir, los modelos meteorológicos advierten que esta situación podría recrudecerse aún más de cara a los días posteriores. Se teme que el mercurio supere los 42-44ºC en buena parte del interior de España, consolidando uno de los episodios de mayor bochorno del verano.