Las "herramientas de trabajo" de los repartidores de Toledo ayudan a Venezuela: la recogida de enseres sigue este domingo

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el miércoles por la tarde, en Caracas, Venezuela , 24 de junio de 2026, en esta captura de pantalla de video.

Un grupo de repartidores "de buen corazón" que trabajan en Toledo se han organizado como "puntos móviles" de recogida de ayuda para los ciudadanos de Venezuela afectados por los terremotos de los últimos días. La campaña, iniciada el viernes —pocas horas después del doble seísmo que sacudió al país sudamericano—, continuará este domingo: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas se recogerán enseres en el aparcamiento del restaurante KFC sito en la calle Valdemarías, en el barrio del Polígono.

El venezolano Andrés Montilla ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la iniciativa en el distrito más poblado de la ciudad imperial se ha extendido este sábado hasta las 18:00 horas por la gran acogida que ha tenido. "Ha habido mucha gente, fue maravilloso". Esta suerte de prórroga —se preveía terminar a las 13:00 horas— ha permitido a los vecinos y expatriados que tenían que trabajar por la mañana contribuir a este esfuerzo.

Los repartidores que colaboran en esta iniciativa llevarán este domingo a Madrid todo el material recopilado hasta la fecha para que, desde allí, pueda llegar al país de destino. La capital de España "es el punto de acopio más grande y ellos tienen allí el resto de logística" para que los productos de ayuda lleguen a Venezuela.

Cartel de la recogida del domingo 28 de junio en Toledo.

Además, hay un grupo de personas que desde este viernes están "rodando por Toledo" para recoger la ayuda de quienes no pueden desplazarse hasta el punto de recogida habilitado en el Polígono. Además, organizaciones como Cruz Roja y Cáritas se han adherido a esta iniciativa.

Una de las organizadoras de esta idea es la venezolana Sandra Avella, quien en declaraciones a EFE ha afirmado que la idea "surgió de manera muy improvisada", movidos por el "sentimiento" que asegura que tienen todos los venezolanos que sufren "dolor" por ver a los afectados.

En este sentido, ha explicado que, tras ver la magnitud de la destrucción causada por los terremotos, se puso en contacto con otros compañeros repartidores quienes decidieron poner sus "herramientas de trabajo a disposición" de los miles de damnificados.

Además, ha afirmado que están dispuestos a continuar con esta labor altruista los próximos fines de semana, pues el resto de días tienen que trabajar. "Sabemos que Venezuela nos va a necesitar por muchos días más o por mucho más tiempo".

Comida en lata, pañales y agua

Avella ha detallado que lo que recogen son alimentos no perecederos que ya estén semipreparados, como por ejemplo comida en lata y legumbres ya cocidas u otro tipo de productos preparados.

La promotora de la recogida solidaria ha recordado que "lamentablemente" en vastas zonas del país caribeño "no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay medios para la preparación", un escenario para el que la comida ya preparada es "de gran ayuda" .

También quieren recabar medicamentos, otros productos sanitarios y pañales, ya que ha advertido de que "los niños están en situación muy precaria"; ropa que esté en buen estado, así como sábanas y mantas, y agua.

"Pueden traernos lo que tengan, aquí los vamos a recibir con todo el amor del mundo", ha resumido Avella, quien ha recalcado que no son una ONG, ni una organización, sino un grupo de ciudadanos que quieren ayudar, aunque sea "de manera rudimentaria". Su objetivo es "aportar para nuestros hermanos venezolanos".