Page pide "respuestas" por el "aluvión de corrupción" antes de entrar a Ferraz: "Quiero garantía de que el PSOE está limpio"

Emiliano García-Page ha comparecido ante los medios de comunicación en el puerta de la sede del PSOE en Ferraz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su deseo de "salir" del Comité Federal que se celebra este sábado en la sede de Ferraz "con la garantía de que el PSOE está limpio".

El barón territorial aspira a regresar a Toledo con "una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización", ha insistido. La posibilidad de que la Audiencia Nacional señale al PSOE como investigado por una presunta financiación irregular, un escenario en liza, "sería terrorífico".

Page se ha referido al Comité Federal como un órgano de control interno, un espacio para la "exigencia de responsabilidades". Al respecto, se ha preguntado si "alguien tiene que tener algo que decir" ante la cascada de casos de presunta corrupción que salpican al Gobierno de España y al partido que lo sostiene.

Hechos como la condena a José Luis Ábalos o la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero suponen "un socavón inmenso en la autoestima de la organización", ha aseverado Page en la puerta de la sede de su partido.

Por ello, ha exigido a la dirección socialista que encabeza Pedro Sánchez un cortafuegos contra los escándalos que se suceden desde hace dos años y que laminan las opciones electorales de unas siglas centenarias. "Lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable: el único muro que merece la pena es contra la corrupción", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo regional ha lamentado la existencia de "muchos, no pocos, muchos" cargos y dirigentes de la formación socialdemócrata "que nos han traicionado". El comportamiento inmoral de aquellos necesita una respuesta transparente. "Los militantes no se merecen todo esto".

No obstante, "antes del aluvión de casos de corrupción", ha recordado el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, "ya había muchos problemas, ya había muchas contradicciones, ya había muchas líneas rojas pisoteadas", una alusión velada a los pactos con los independentistas o la ley de amnistía, dos cuestiones con las que también confrontó con Sánchez.

Page ha mostrado su confianza de que en el Comité Federal —una reunión que se ha iniciado poco después de las 11:00 horas de este sábado— "haya autocrítica y espero, sobre todo, que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos", ha comentado.

La delegación del PSOE de Castilla-La Mancha no ha participado del aplauso generalizado que los responsables socialiastas han brindado a Sánchez antes del inicio de la primera intervención del máximo dirigente federal.

Entretanto, Page ha lanzado un guiño sutil a todos aquellos críticos que puedan dudar sobre si dar un paso adelante en frente del secretario general y líder plenipotenciario del PSOE. "Tiene que haber mucha crítica si lo que falta es autocrítica".