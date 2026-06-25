Begoña Villacís se hace una foto con Page y le dedica un cariñoso mensaje: "Es política de la buena"

Desde hace mucho tiempo, Emiliano García-Page ha modelado un perfil propio dentro del PSOE. Sus enfrentamientos abiertos contra el liderazgo de Pedro Sánchez no solo le ha colocado como principal -y único- opositor interno, sino que también le han permitido actuar desde una independencia fuera de cualquier atadura ejercida por Ferraz.

Esta situación suele generar críticas desde los dos extremos del espectro político pero también elogios de perfiles más centrados o incluso hacia la derecha. De sobra conocida es su relación cordial con Alberto Núñez Feijóo a quien no se le contabiliza una sola crítica pública al barón castellanomanchego desde que ostenta la presidencia del PP.

La última en sumarse a esta ola es Begoña Villacís, exlíder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha deshecho en elogios hacia la gestión del presidente de Castilla-La Mancha tras coincidir con él en la colocación de la primera piedra de las instalaciones de la empresa Whitewater en Tomelloso (Ciudad Real) este miércoles.

La que fuera concejala del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2023, ha utilizado la popular cita de Page de "antes que socialista, soy castellanomanchego" para iniciar un post en redes sociales que ha acompañado con una fotografía de los dos.

"Antes que las siglas, la tierra. Antes que el ruido, la gestión. Antes que la tribu, la gente", ha continuado Villacís, quien ha apuntado que quizá por seguir estos postulados "Page es una rara avis en la política actual", uno de "esos pocos que entienden que representar a tu tierra consiste, precisamente, en ponerla por delante de todo lo demás".

Como ejemplo de los frutos que genera esta manera de gestionar ha citado la llegada de Whitewater Group a Tomelloso, "una tecnológica puntera más que recae en Castilla-La Mancha".

"No es casualidad, es política, y de la buena", ha incidido.

Villacís ha cerrado su post haciendo un alegato a los "moderados", quienes a su juicio "nunca hacen tanto ruido como los valientes de pancarta" pero "suelen dejar mejores carreteras, más empleo y menos cicatrices".