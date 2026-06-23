El PSOE de Page levanta un cortafuegos tras la condena de Ábalos: "Nos sentimos desolados y muy avergozados"

Los responsables del PSOE de Castilla-La Mancha han advertido de "uno de los momentos más delicados de la historia" del partido y se han mostrado "desolados y avergonzados" por la sentencia que ha condenado a 24 años de prisión al ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, se ha mostrado a favor de que "quien meta la mano en la caja, que lo pague" y ha reivindicado a los "miles de compañeros" del PSOE a quienes "jamás se les ocurre meter la mano en la caja".

De los cargos socialistas honrados, Maestre ha destacado el "enorme trabajo" que realizan cada día en las instituciones y las distintas responsabilidades en las que se afanan.

Sobre el discurso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciará este miércoles en el Congreso, Maestre ha indicado que "no tiene que ser agradable ponerse en el lugar del presidente", ya que "ha tenido que afrontar muchos desengaños".

"Va a ser una comparecencia dura", ha vaticinado Maestre, quien —no obstante— ha preferido no pronunciarse sobre el contenido de la intervención antes de que no se produzca.

En todo caso, y en la víspera de sus palabras ante la Cámara Baja, la eurodiputada solo puede "empatizar" con Sánchez. "Todos los socialistas nos sentimos muy avergonzados", ha remarcado.

Maestre ha defendido "sin ambages" que se aplique la ley y se haga justicia en cada caso, de forma que cada condenado tenga sentencia en relación con el delito cometido.

Los "garbanzos negros" del PP

Maestre ha explicado que "garbanzos negros los hay en todos sitios, unos con penas de 24 años de cárcel y otros de 33". La eurodiputada socialista ha aludido a Luis Bárcenas, el extesorero del PP condenado por la trama Gürtel, para responder a las críticas proferidas por el PP tras la publicación de la sentencia por el caso Mascarillas.

"El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que este miércoles se reanuda el juicio de la trama Kitchen, una causa sobre la que ha augurado que el PP "no dirá ni mu".

A los responsables del principal partido de la oposición les ha urgido a que "hablen con esta rotundidad" de la que ella ha hecho gala. Además, ha recordado que el PSOE "lleva más de una década pidiendo" a la formación rival "que reconozca su corrupción, que ha tenido dentro, como la Gürtel, la Kitchen, y jamás lo han hecho".

La vicesecretaria general del PSOE regional ha convocado al partido de Alberto Núñez Feijóo a aplicar lo pregonado. "Quien tiene que limpiar su casa es el PP; nosotros estamos haciendo lo propio con la nuestra", ha subrayado.

Page "habla con franqueza"

Por otro lado, y ante la reunión este sábado del Comité Federal, en el que previsiblemente también se abordarán los temas de corrupción del PSOE, Maestre ha señalado que los socialistas de Castilla-La Mancha acudirán con la premisa de "coherencia, honestidad, sinceridad y valentía".

A su juicio, coherencia "es la palabra que mejor define" al presidente del Ejecutivo autonómico y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, y ha subrayado que "habla con una franqueza digna de elogio", con honestidad y con valentía", pues ha destacado que dentro del Comité Federal expone los mismos planteamientos que fuera.

"Ojalá sea ejemplo y estímulo para otros compañeros, que coinciden con su diagnóstico pero no siempre se atreven a hablar", ha concluido Maestre.