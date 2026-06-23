La Mesa de las Cortes rechaza la petición de Vox para que Page hable de corrupción: "No afecta solo a Castilla-La Mancha"

Vox ha lamentado el "secuestro institucional" que el PSOE ejerce sobre el Poder Legislativo de la comunidad autónoma después de que la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha haya rechazado la comparecencia urgente de Emiliano García-Page "para que aclare los vínculos de la región" con los distintos casos de corrupción que rodean a Ferraz.

Según el portavoz de Vox en el Parlamento regional, Iván Sánchez, "el PSOE demuestra que tiene mucho que ocultar y prefiere pisotear la dignidad del parlamentarismo antes de dar explicaciones de sus cuentas compartidas".

Vox ha estructurado su petición en que la federación regional tiene la "misma identidad jurídica y fiscal" que el partido matriz, una razón por la que "los castellanomanchegos tienen derecho a saber si la trama salpica a nuestra región", ha añadido el diputado regional de Vox.

Sánchez ha explicado que no es la primera vez que Page evita dar explicaciones ante el Pleno y ha recordado que sigue siendo el único mandatario regional que todavía no ha comparecido por la dana de 2024, un extremo meteorológico que causó siete fallecidos en la región.

"Page es un cacique que usa las Cortes como su búnker en el que desprecia el parlamentarismo, se ausenta de los Plenos y evita comparecer", ha aseverado.

Según Vox, "Page presume de voz propia dentro de su partido, pero a la hora de la verdad, utiliza la censura y amordaza a la oposición para no dar la cara en el Pleno. Se comporta como un autócrata que confunde las instituciones del Estado con el cortijo de sus siglas".

"Solo a efectos instrumentales"

Fuentes de las Cortes de Castilla-La Mancha han explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que "los acuerdos de la Mesa se adoptan por mayoría y en función de criterios objetivos".

En el caso de la propuesta de Vox, "se ha constatado que trata de un asunto que no afecta ni exclusiva ni primordialmente a la ciudadanía de Castilla-La Mancha". Además, el número de identificación fiscal (NIF) al que se hace referencia en la solicitud formulada por el partido que preside Santiago Abascal "lo es solo a efectos meramente instrumentales".