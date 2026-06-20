El PSOE destaca el crecimiento económico de Castilla-La Mancha y acusa a Núñez de "desprestigiar a la región"

El diputado regional del PSOE Álvaro Toconar ha asegurado que Castilla-La Mancha está avanzando y progresando en materia de empleo y crecimiento económico, acusando al presidente del PP regional, Paco Núñez, de transmitir "bulos y desprestigiar" a la comunidad autónoma.

"Le pido al conjunto de la ciudadanía, pero, especialmente, a los empresarios y empresarias, a los autónomos y autónomas y a cualquier persona que esté pensando en invertir en Castilla-La Mancha que cuando oigan los datos negativos del señor Núñez hagan exactamente lo mismo que hace la gran mayoría de dirigentes del PP: no hacerle caso", ha expresado.

Toconar ha recordado que en Castilla-La Mancha "hay 200.000 personas menos en paro que cuando gobernaba el PP en la región, mientras que el pasado año hubo un récord de afiliación a la Seguridad Social para este mes, con más de 814.000 personas afiliadas".

Asimismo, ha asegurado que, desde que Emiliano García-Page es presidente, Castilla-La Mancha ha pasado de "ser la región con la tasa de paro joven más alta de todo el país a ser la comunidad autónoma donde más ha bajado la tasa de paro joven de toda España".

"Esta tierra tiene perspectiva y proyección de futuro. El Gobierno de Page cumple sus compromisos con la ciudadanía y tiene claro cuál es el camino que tiene que recorrer Castilla-La Mancha", ha afirmado, apuntando a los últimos datos publicados por el Observatorio Regional del BBVA Research.

Cifra "más alta" de autónomos

Al respecto, el socialista ha puesto en valor que "Castilla-La Mancha tiene hoy la cifra más alta de personas autónomas desde 2009, superando los 150.000 autónomos".

Y ha valorado la "estrategia de impulso al trabajo autónomo del Gobierno regional", con ayudas y medidas como la Tarifa Plana Plus.

Por último, ha advertido de las consecuencias de aplicar la "magia fiscal de Núñez, que propone bajadas de impuestos masivas a quienes más tienen".