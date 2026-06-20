Núñez defiende un "cambio económico" en España y Castilla-La Mancha "para que pymes y autónomos crezcan"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abogado por un cambio de modelo económico tanto en España como en la región para "garantizar el crecimiento de autónomos y pequeñas y medianas empresas, principales motores de generación de empleo y riqueza".

Así lo ha indicado desde Tarancón (Cuenca), donde ha asistido a un encuentro con autónomos junto al vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.

"Es necesario un cambio profundo en la gestión económica para ofrecer a autónomos y empresarios un entorno favorable para desarrollar su actividad y seguir creciendo", ha afirmado.

El 'popular' ha defendido las políticas basadas en "una menor presión fiscal, la reducción de trabas burocráticas y la simplificación administrativa, así como un marco legislativo orientado al crecimiento económico y a la creación de oportunidades".

"Hay que construir una administración que facilite la actividad económica en lugar de dificultarla, que esté al servicio de quienes generan empleo y riqueza. Debemos apostar por un modelo de liberalismo reformista, que permita impulsar la actividad económica, aumentar la rentabilidad de autónomos y pymes y fortalecer el tejido productivo de Castilla-La Mancha", ha expresado.

Además, ha destacado la importancia de seguir manteniendo un contacto directo con los autónomos para conocer de primera mano sus inquietudes y trasladarlas a las propuestas políticas del partido.

Reducir la presión fiscal

Por su parte, Bravo ha afirmado que los autónomos "están trasladando la necesidad de reducir la presión fiscal y unas cotizaciones sociales que en muchos casos asfixian tanto a quienes empiezan como a quienes llevan años manteniendo sus negocios".

"Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, las cargas para los autónomos no han dejado de aumentar", ha asegurado.

Por ello, ha planteado una reducción de la burocracia y ha abogado por una administración española "más ágil y moderna".

"Si queremos que nuestros jóvenes y nuestros mayores arriesguen, emprendan y generen oportunidades, tenemos que ponérselo fácil. Necesitamos una mayor protección para los trabajadores autónomos", ha expresado.