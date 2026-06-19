La Junta llevará autobuses a las principales fiestas de Castilla-La Mancha para dar refugio a víctimas de violencia sexual

El Gobierno de Castilla-La Mancha instalará Puntos Amparo móviles en los eventos festivos más multitudinarios del verano en la región, a través de dos autobuses que llevarán el servicio de atención integral a las mujeres víctimas de las violencias sexuales a la sociedad.

Así ha informado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha presentado en Toledo los dos vehículos, fabricados para poder atender a mujeres en su interior en condiciones de privacidad y para desarrollar actividades de sensibilización.

El servicio contará con personal auxiliar y de apoyo técnico y con profesionales de psicología, trabajo social y educación social.

"Vivimos una grave injusticia social. El año pasado se registraron 60 denuncias por violencia sexual al día, de manera que solo ocho de cada 100 mujeres que sufren las violencias sexuales deciden denunciar", ha lamentado.

Calendario

Durante el verano, cada vehículo estará ubicado en las diferentes capitales de provincia. La primera ciudad a la que llegará un Punto Amparo será Albacete, este sábado 20 de junio, con motivo de la celebración de Antorchas Festival. Además, volverá los días 11 y 12 de septiembre para la feria.

En Ciudad Real estará el 30 de julio con motivo de La Pandorga, mientras que a Toledo llegará el 15 de agosto para la Virgen del Sagrario.

En Cuenca estará el día 1 de agosto, en la localidad de Villalpardo, durante el Festival de Fiestas. Y en la propia capital el 22 de agosto, para las Ferias y Fiestas de San Julián.

Por el momento, hay 10 fechas confirmadas hasta el mes de septiembre, siendo Guadalajara la única provincia que contará con tres fechas, durante su Semana Grande de Ferias, del 17 al 19 de septiembre.

A partir de enero, los autobuses tendrán una estructura estable de funcionamiento que permitirá acercar a zonas rurales la atención que se presta en los Centros Amparo y concienciar y sensibilizar en los centros educativos y en otra serie de espacios.