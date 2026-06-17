La norma que impide a los políticos de Castilla-La Mancha recibir joyas: "Los regalos de uso no habitual serán devueltos"

Castilla-La Mancha prohíbe a los altos cargos de la Junta de Comunidades la recepción de "ningún tipo de donaciones o regalos de cualquier clase". El marco que ordena las relaciones entre los representantes públicos y las dádivas que les ofrecen particulares y empresas se constituye como un muro frente al posible enriquecimiento ilícito, un eventual cohecho u otros supuestos punibles. Su aplicación literal no permite situaciones como la que protagoniza el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, unos hechos sobre los que este miércoles prestará declaración en la Audiencia Nacional.

Los obsequios que sean "entregados por personas o entidades públicas o privadas" a los responsables del Ejecutivo regional o a personal adscrito a las diferentes consejerías u otros organismos dependientes de la estructura administrativa de la comunidad autónoma tendrán que ser rechazados por sus destinatarios.

Un decreto regional publicado en 2018 establece que el veto trata de "evitar posteriores interferencias en sus decisiones públicas y salvaguardar así la imagen imparcial e íntegra de la Administración regional".

El código ético de la Junta de Castilla-La Mancha establece que todos "los regalos u obsequios que no sean de uso habitual o de cortesía serán devueltos a las entidades o personas que los hayan ofrecido".

El control elaborado por la Administración regional impediría casos como el que protagonizan las joyas halladas en la caja fuerte de un despacho del expresidente Zapatero. El juez José Luis Calama investiga el origen de un tesoro valorado en 1,3 millones de euros y ha imputado a su propietario por los posibles delitos de defraudación y contrabando.

No obstante, la regulación de Castilla-La Mancha para los dirigentes autonómicos establece una —muy matizada— excepción para aquellos presentes relacionados con "los usos habituales" o que se entienden que forman parte de "la cortesía" y que cualquier responsable de la Junta pueda recibir "por razón de su cargo".

Con carácter general, la regulación vigente en la región sobre este tipo de ofrendas determina que "cuando, por cualquier circunstancia, no se pudiera hacer efectiva la devolución, serán entregados a entidades sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales, para su distribución entre personas o colectivos necesitados".

No obstante, si estos obsequios tampoco se pudieran distribuir a instituciones dedicadas al tercer sector u otras organizaciones asimilables "se incorporarán al patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dándoles así el destino que legalmente proceda", reza la normativa.

Transparencia y pagos de terceros

El decreto desarrolla la ley de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha, una norma de 2016 que aborda "las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos", proyecta las bondades de la transparencia y se acerca al ideal de "verificar que, quienes desde una vocación de servicio público asumen tareas de gestión en cualquiera de las entidades y organismos que componen el sector público, las ejercen siempre en beneficio del interés general y no de los suyos particulares".

Más allá de los regalos, el código ético también aborda las remuneraciones de terceros que pretendan costear viajes o intervenciones públicas en determinados foros. "Solo se aceptará el pago por parte de terceros de los gastos de desplazamiento, estancia y manutención, por actos derivados del ejercicio del cargo".

Las altas personalidades de la Junta solo podrán recibir dinero por estos conceptos cuando hayan sido "invitadas oficialmente por parte de instituciones privadas, públicas o entidades dependientes de éstas, a una reunión, jornada, congreso u otra actividad de índole protocolaria […] convocadas en materias relacionadas con su ámbito de responsabilidad".