Gobierno y Junta unen recursos frente a una campaña de incendios forestales con más actividad de lo habitual

Rueda de prensa sobre el plan para coordinar la respuesta ante incendios forestales en Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

El Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han reforzado este lunes la coordinación entre administraciones para afrontar la campaña de incendios forestales de verano, en una reunión en la que también se ha lanzado un mensaje de prevención a la ciudadanía ante el incremento de la actividad registrado en las últimas semanas.

El encuentro, celebrado en Toledo, ha reunido a representantes de las principales instituciones y organismos implicados en la prevención y extinción de incendios forestales. Tras la reunión, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha destacado la "excelente" colaboración existente entre administraciones y ha subrayado que la coordinación es la mejor herramienta para garantizar una respuesta eficaz ante las emergencias.

"La coordinación ha sido muy buena y la colaboración entre administraciones es excelente", ha afirmado Sabrido durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, y el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig.

José Pablo Sabrido en rueda de prensa. Ángela Pulido Díaz

Entre los recursos disponibles para la campaña, el delegado del Gobierno ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pondrá a disposición las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), apoyadas por una flota de 56 medios aéreos distribuidos por toda España, dos de ellos ubicados en Castilla-La Mancha.

Condiciones de seguridad

Asimismo, ha explicado que en caso de declararse una situación operativa de nivel 2 por parte de la Comunidad Autónoma podría activarse la Unidad Militar de Emergencias (UME), a través del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), integrado por 500 militares y con base en Torrejón de Ardoz.

Este contingente tiene capacidad de actuación en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura y se moviliza cuando la magnitud de un incendio o la simultaneidad de varios fuegos así lo requiere.

La Policía Nacional y la Guardia Civil también desempeñarán un papel fundamental durante la campaña, coordinando los cortes de carreteras y la regulación del tráfico cuando las condiciones de seguridad lo exijan, además de realizar labores de escolta de convoyes y apoyo operativo.

Durante la reunión se puso igualmente en valor la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una central móvil equipada con sistemas meteorológicos, de comunicación y transmisión de datos que facilita información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones durante las labores de extinción.

Más actividad de lo habitual

Aunque todavía es pronto para determinar cómo evolucionará la campaña estival, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha advertido de que las últimas semanas han registrado una actividad superior a la habitual para estas fechas.

Según ha explicado, en las últimas semanas se han contabilizado 85 avisos relacionados con incendios forestales y únicamente el pasado jueves llegaron a permanecer activos 15 incendios de forma simultánea.

Almodóvar ha señalado que la mayor parte de la superficie afectada hasta el momento corresponde a pastos y terrenos agrícolas, mientras que las masas forestales conservan todavía niveles importantes de humedad gracias a las precipitaciones registradas durante la primavera.

Respecto a las previsiones meteorológicas de la AEMET, que apuntan a un verano potencialmente más lluvioso de lo habitual, ha indicado que esta circunstancia podría contribuir a reducir el riesgo de grandes incendios. "Puede que nos den un respiro", ha señalado.

Llamamiento a la prevención

Por su parte, el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha apelado a la colaboración de la ciudadanía para minimizar el riesgo de incendios durante los próximos meses.

Puig ha pedido evitar comportamientos que puedan desencadenar fuegos forestales y ha recordado la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier incidencia a los servicios de emergencia para facilitar una intervención rápida de los equipos especializados.

En la reunión han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las direcciones generales de Protección Ciudadana y Emergencias de Castilla-La Mancha, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias, Demarcación de Carreteras del Estado, Dirección General de Tráfico, AEMET y la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

Las administraciones han coincidido en que la coordinación institucional y la prevención ciudadana serán fundamentales para afrontar una campaña que se inicia con temperaturas elevadas y un escenario de riesgo creciente en buena parte de la región.