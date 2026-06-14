Sabrido: "Pedro Sánchez es un referente y la inmensa mayoría de los socialistas, incluidos los de Castilla-La Mancha, lo apoya"

El 7 de enero, José Pablo Sabrido fue nombrado delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. El número dos de Milagros Tolón durante la segunda legislatura de la única alcaldesa de la historia de Toledo, un mandato finalizado en 2023, reemplazó en el cargo a su antigua jefa.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Sabrido defiende la labor del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, presume de sus avances incluso sin Presupuestos Generales del Estado actualizados y aguarda a la acción de la justicia ante la cascada de supuestos hechos de corrupción que cercan a Moncloa y Ferraz.

El toledano, rescatado para la primera línea política tras dos años y medio de retiro, pide a las comunidades autónomas acción frente al problema de la vivienda y les urge a escuchar la propuesta en materia de financiación que el Gobierno comenzará a desgranar en las próximas fechas.

Entretanto, confirma que el trasvase se mantendrá para no "estrangular" al Levante, aunque confía —mientras recuerda su cuna y el compromiso de ocho años como munícipe— que algún día desaparecerá.

El representante del Gobierno en la región saca pecho de los méritos económicos y la proyección internacional de Sánchez. Ante los datos de afiliación, de revalorización de las pensiones o de asignación de fondos europeos "no he oído críticas", dice.

Casa 47 ha anunciado la construcción de unas 1.600 viviendas en 22 localidades, pero a Castilla-La Mancha apenas le corresponden las 52 de Talavera. ¿Qué plan tiene el Gobierno de España para afrontar este problema?

Me gustaría recordar quiénes son los competentes en materia de vivienda. Los 17 estatutos de autonomía dan a las comunidades esta competencia con carácter exclusivo. Cada región ha asumido como propia la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Esto es fundamental y muchas veces me gustaría plantear qué han hecho las comunidades autónomas con sus competencias exclusivas en materia de edificación.

El Gobierno de España sí que es responsable en una materia que afecta a la sociedad española y fundamentalmente a los jóvenes. Dentro del ámbito del bienestar general de la sociedad, el Ejecutivo ha dado un impulso para que la vivienda deje de ser el problema que realmente es. Para ello ha aprobado un Plan Nacional de la Vivienda de 7.000 millones de euros con el que todas las comunidades están de acuerdo.

"El Gobierno de España ha tomado unas competencias exclusivas de las comunidades autónomas como un problema a resolver"

Se ha puesto en marcha la empresa pública Casa 47, un instrumento de Sepes que tiene su fundamento en el artículo 47 de la Constitución —que dice que los españoles tenemos derecho a una vivienda digna—. Va a ser un impulso importante, pero hay que verlo a medio y largo plazo. Lo que sí que me importa mucho es poner en valor cómo el Gobierno de España ha tomado unas competencias exclusivas de las comunidades como un problema a resolver por todo el Estado.

¿Se podrían movilizar los suelos del Ministerio de Defensa? En Toledo, por ejemplo, existen varias parcelas sin uso.

Hay comunidades autónomas — algunas más y otras menos— donde se han puesto terrenos a disposición de las ciudades por parte del Ministerio de Defensa. Pensemos, por ejemplo, en la Operación Campamento, en Madrid.

Incluso en la ciudad de Toledo, el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de la ciudad, a través de distintas fórmulas, espacios fundamentales para el desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha, o el aparcamiento que está en el barrio de Santa Teresa.

Sabrido relevó en el cargo a Milagros Tolón el pasado mes de enero. Ángela Pulido Díaz

Hay que recordar que los terrenos que Defensa pone a disposición de la vivienda son terrenos que han dejado de ser útiles o necesarios para llevar a cabo la política de defensa.

¿Qué modelo de financiación autonómica va a presentar el Gobierno central a las comunidades autónomas? La ordinalidad es una idea a la que Castilla-La Mancha y las regiones del PP ya se han opuesto.

Se ha presentado un acuerdo de financiación al que se está diciendo que no, pero nadie ha presentado un proyecto alternativo. Este acuerdo tiene que ser negociado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y aprobado por las Cortes Generales, con lo cual el acuerdo de financiación tiene que ser consensuado o aprobado por mayoría.

Antes de hablar de financiación, quiero subrayar que el Gobierno de España, en estos ocho años que lleva, ha dado a las comunidades 300.000 millones más de lo que se dio en el último año del PP. Son 300.000 millones para educación, sanidad y servicios sociales que las autonomías tendrán que decir en qué se han gastado.

Aparte de estos 300.000 millones extra de los que Castilla-La Mancha ha recibido aproximadamente 12.500 millones, está previsto que a través de la condonación de la deuda se le perdonen 4.900 millones, que también puede destinar a recursos y competencias de sanidad.

Muchas de las críticas a la propuesta del acuerdo se fundamentaron en un informe de Fedea, un estudio que decía que este era un acuerdo de financiación razonable y desde luego mejor que el anterior, pero como todo, mejorable.

Para Castilla-La Mancha este acuerdo de financiación supone, además de la condonación de la deuda, unos 250 millones de euros más de lo que recibe ahora. Por cierto, en 2026 la región recibirá una financiación de 7.795 millones, un récord.

Pero, ¿caben asimetrías?

Que las comunidades autónomas pidan más entra en el juego. Yo eso lo acepto. ¿Es justo o bueno? No lo sé, pero es comprensible. Claro, todo esto se tiene que conjugar con los intereses generales del Estado y con las posibilidades que tiene el propio Estado.

Lo que no puedo compartir es que quien está pidiendo más recursos al Estado acabe reduciendo impuestos en su comunidad autónoma.

"No comparto que las comunidades que piden más recursos al Estado acaben reduciendo sus impuestos"

¿Considera que la habitual crítica de Emiliano García-Page hacia Pedro Sánchez puede perjudicar las inversiones del Estado en la región y, por ende, castigar a los ciudadanos?

En ningún caso. No he escuchado al presidente Page —y si no ha sido así es porque no ha habido motivo— quejarse de falta de inversiones por parte del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Solo por dar datos recientes: la Tubería manchega, que la Junta vende de una manera importante porque lo va a ser para la provincia de Ciudad Real y beneficiará a 150.000 habitantes, supone una inversión por parte del Estado de más de 65 millones de euros, aparte de los anticipos que está haciendo. La consejera de Economía también acaba de recibir 123 millones para programas de empleo.

En ningún caso, Castilla-La Mancha se puede sentir discriminada por el posible enfrentamiento que pueda haber entre Page y el presidente Sánchez. No, porque además —y por aportar otra cifra— se han invertido más de 2.300 millones de los fondos Next Generation en Castilla-La Mancha. Con estos datos no se puede avalar que haya alguna discriminación negativa contra los castellanomanchegos.

¿Cuándo se van a aprobar las reglas del trasvase? ¿Aliviarán la presión sobre la cuenca cedente?

Lo que ahora mismo está en vigor es el plan de cuenca 2022-2027, un marco aprobado por el Gobierno de Sánchez. Lo que estamos pidiendo es que las reglas de explotación se adapten a lo que establece ese plan. Por tanto, quien en primer lugar ha tenido el compromiso de determinar cómo debe desarrollarse el trasvase Tajo-Segura ha sido el Gobierno de España.

El propio plan prevé que la solución no sea inmediata, sino a medio y largo plazo. En ese sentido, y al menos desde Castilla-La Mancha, se defiende que el trasvase Tajo-Segura debe tener una finalización, pero no puede ser de hoy para mañana: debe encajar con el desarrollo de otras comunidades autónomas, de forma que la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y parte de Andalucía no queden estranguladas en su actividad económica por el fin del trasvase.

El representante del Ejecutivo central en la región ha defendido la gestión de Sánchez. Ángela Pulido Díaz

He escuchado decir al presidente Page que en el fondo y la forma del trasvase está de acuerdo con el Gobierno de España. Y si en el fondo y la forma estamos de acuerdo, y solo es cuestión de plazos, creo que estamos muy cerca de los acuerdos. Y los plazos no pueden ser otros que permitir que el resto de comunidades, que también son España, se puedan seguir desarrollando sin perjuicio.

¿En algún momento se producirá el final del trasvase? ¿Es un objetivo de este Gobierno terminar con las derivaciones desde el Alto Tajo hacia el Levante?

Soy de Castilla-La Mancha y, además, fui concejal en el Ayuntamiento de Toledo. Soy de los que cree que el trasvase debe tener un fin, pero sin estrangular al resto de comunidades autónomas. La solidaridad y el desarrollo de todas las regiones es primordial.

Cada uno de nosotros no podemos ser exclusivos, máxime cuando estamos hablando de una cuenca que es transnacional —afecta a España y Portugal—, y que no solo atraviesa la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sino que también lo hace con Extremadura. También hablamos de infraestructuras hidráulicas importantes que son competencia exclusiva del Estado.

Más allá de los delitos cibernéticos, los balances de criminalidad han empeorado en los últimos años. Hay, por ejemplo, un claro aumento de las agresiones sexuales. ¿A qué lo achacan?

Castilla-La Mancha tiene un índice de criminalidad nueve puntos más bajo que la media nacional. Esto es importante y con esto quiero trasladar dos cosas: uno, que la comunidad autónoma es segura; y dos, mi agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajan permanentemente para que así sea.

"Castilla-La Mancha tiene un índice de criminalidad nueve puntos más bajo que la media nacional: la comunidad es segura"

Crecen mucho los delitos cibernéticos, que no dan sensación de falta de seguridad en la calle, pero con los que hay que tener muchísimo cuidado porque al final acaban afectando. Es verdad que cuando hay un delito de ciberseguridad la gente de la calle no lo percibe, pero a quien lo sufre le repercute de una manera muy seria.

Los delitos por acoso sexual o agresiones sexuales son insoportables en tanto suponen una agresión a la dignidad y la igualdad de la mujer. Es verdad que cualquier agresión, como es intolerable, ya es mucho. Creemos que la subida de estos delitos viene dada porque la propia mujer es quien ha activado que esto sea así. Dicho de otra manera: la mujer es cada vez menos permisiva con que se le agreda y, desde luego, sus denuncias hacen que se incremente el número de presuntos delitos sexuales.

Pido que aminoren las agresiones, pero no pido que aminore su número por la falta de denuncias. Creemos que el incremento es porque —precisamente—no hay falta de denuncias, sino que siguen aumentando.

¿Existen suficientes efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en la comunidad autónoma?

La población ha crecido. El aumento de los delitos se debe también al crecimiento de la población. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, en la incorporación de la Policía Nacional para 2026 se ha incrementado la tasa de reposición al 115 %. Tenemos 232 guardias civiles más que en 2018. En Castilla-La Mancha, entre Policía Nacional y Guardia Civil, hay cerca de 6.800 agentes que velan por la seguridad de los ciudadanos. Además, y no quiero olvidarme, contamos con la Policía Local como agente colaborador en materia de seguridad.

El Ministerio de Transportes ha reafirmado su preferencia por el baipás de Montoro frente a la alternativa de Mora-Alcázar San Juan. Es una decisión que afecta negativamente a la vertebración del territorio regional.

Estoy convencido de que, mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos, tenemos que llegar a una solución que impida que Alcázar de San Juan y Manzanares queden fuera de las líneas fundamentales del tráfico ferroviario. Por ello, creo que debemos apostar, y sigo apostando, porque ambas localidades se mantengan en la línea esencial del AVE.

¿Qué hace falta para levantar el peaje en las autopistas R-2, R-4 o AP-41? ¿Depende de la aprobación de las cuentas públicas?

No tiene nada que ver. Primero, porque los Presupuestos Generales del Estado, existiendo, podrían contemplar o no eso como una prioridad. No queremos ligar la ley de presupuestos a las posibles alternativas que mejoren la descongestión de la A-42.

Hay distintas opciones por plantear. La posibilidad de que se elimine el pago por la AP-41 hay que valorarla, aunque tenemos que recordar que esta carretera gira hacia el oeste al final [desemboca al sur de Carabanchel, en Madrid]. Con lo cual, a quienes vayan hacia el sur o hacia el este, la posible liberación de esta carretera no les satisfaría; de hecho, podría producir muchos más atascos a quienes tienen que ir en dirección oeste, hacia las carreteras de Extremadura o La Coruña.

Sabrido ha abordado cuestiones como la financiación, la seguridad o el estado de las infraestructuras. Ángela Pulido Díaz

Este es un problema complejo: el Ministerio lo estudia, pero no hay una solución fácil. La posibilidad de que se quite el pago de la AP-41 hay que analizarla más. Es una carretera que fue construida para que fuera de pago, que ha tenido y tiene bonificaciones. Aunque habrá que seguir estudiando medidas que agilicen el tráfico en la A-42.

¿Qué se puede hacer con esta autovía en torno a Illescas? ¿Se está estudiando la construcción de algún ramal para aliviar el tráfico en este punto?

Más allá de las bonificaciones de no pagar a partir de determinada hora en la AP-41, sí que sabemos que por parte de la Demarcación de Carreteras se están estudiando posibles alternativas que podrían consistir en un baipás entre la A-42, la R-4 y la R-5. Pero estos son estudios que llevarán su tiempo.

Ciudad Real les apremia al cierre de la A-43. En Talavera desearían extender hasta su ciudad los tres carriles que tiene la A-5 hasta el límite autonómico con la Comunidad de Madrid.

La A-43 termina un poco más allá de la ciudad de Ciudad Real. En este momento se está estudiando, se están emitiendo informes y se ha apostado por la opción norte frente a la opción sur. Se va a someter a estudio informativo; habrá que ver las alegaciones correspondientes. No es proyecto olvidado: en su momento se analizarán las alegaciones que presenten tanto la Junta de Comunidades como los ayuntamientos interesados.

En cuanto a la A-5, la propuesta de tres carriles hasta Talavera necesitaría una actuación desde Casarrubios del Monte —que está en torno al kilómetro 37 o 38— hasta la propia Talavera —que se sitúa en el 110 o 111—: el proyecto supondría casi 70 u 80 kilómetros de tres carriles. Sería a muy largo plazo, no nos engañemos.

Un proyecto de interés para Talavera de la Reina y en el que el Ministerio de Transportes quiere colaborar con la Junta de Comunidades es el desdoblamiento en dos carriles desde el desvío de la A-5 —a la altura de Cazalegas y por el puente del Alberche— hacia la ciudad. Creo que es donde primero se podrá avanzar.

Talavera aguarda la reparación de su puente viejo. La demora ha despertado un sentimiento de agravio.

No está ni muchísimo menos olvidado: el Ministerio de Cultura lo tiene dentro de sus proyectos. A todos nos gustaría siempre que las cosas fueran más deprisa de lo que realmente pueden ir. El puente de Talavera será objeto de redacción de proyecto y posterior ejecución. Pero creo que si dijera que sí en esta legislatura estaría mintiendo; a lo largo de la legislatura siguiente es cuando se podrá ejecutar.

Representa al Gobierno de Pedro Sánchez en una región donde incluso la federación regional del PSOE le expresa poco aprecio. ¿Cree que hay un cierto estigma social en apoyar a Pedro Sánchez?

Estoy convencido de que Pedro Sánchez tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los socialistas de España, incluidos los socialistas de Castilla-La Mancha. Y creo que el de los ciudadanos también: se verá cuando haya elecciones.

Creo que en el año 2023 también estaba estigmatizado y parecía que no iba a serlo; y ya lleva tres años, camino de cuatro, de presidente del Gobierno. Y si es presidente del Gobierno es porque lo quieren los ciudadanos, esto es evidente.

Yo ese estigma no lo veo. Al contrario, en Pedro Sánchez veo a quien en este momento encarna al socialismo español y las políticas socialdemócratas españolas. Y es un referente en las socialdemocracias europeas e internacionales. Esto es así, nos guste más o menos: Pedro Sánchez es un referente. Y las políticas socialdemócratas que aplica las comparten todos los socialistas y la gran mayoría de los ciudadanos españoles.

He oído rifirrafes, pero no he escuchado a ningún socialista, ni presidente ni diputado, que critique las políticas de servicios sociales; no he oído a ninguno que critique que se suban las pensiones o que se suba el salario mínimo interprofesional. No he oído que se critique cómo sube el empleo con más de 22 millones de puestos de trabajo. No he oído críticas a la reforma laboral.

"No he escuchado a ningún socialista, ni presidente ni diputado, que critique las políticas de servicios sociales del Gobierno de España"

No he oído críticas a las políticas europeas, a cómo conseguimos los 140.000 millones y cómo conseguimos la excepción ibérica en política energética. No he oído críticas de los socialistas al «no a la guerra». No hay críticas de los socialistas a la postura ante el genocidio por lo que está sucediendo en Gaza.

De todas estas políticas, que son políticas del Gobierno, no he oído a ningún socialista que las critique. Entonces pensemos qué es lo que estamos criticando.

¿Cree, que como ha pedido Page, que el PSOE tendría que querellarse contra Leire Díaz? ¿Teme que su partido sea imputado y esa vía desencadene una debacle electoral?

Primero, voy a respetar absolutamente a los jueces. En segundo lugar, voy a dar la presunción de inocencia. Estamos hablando de presuntos casos de corrupción que repudio como el que más. Y además, por ser de mi partido, los repudio mucho más todavía. Repudio cualquier tema de corrupción, pero tengo que decir una cosa: aquí estamos diciendo que va a haber una debacle electoral por presuntas corrupciones, pero todavía no ha habido sentencia.

Estamos pidiendo muchas cosas, pero tengo que recordar que Pedro Sánchez puso una moción de censura después de que hubiera una sentencia firme que decía que el PP se había financiado ilegalmente [nota de redacción: fue firme dos años después y por beneficiarse a título lucrativo].

Esa la diferencia entre los socialistas y otros partidos. Ante los corruptos, nosotros no estamos quietos. El Gobierno de España, Pedro Sánchez y su Ejecutiva, ante la corrupción, actúan sin esperar las sentencias. Todo el Gobierno de España estamos absolutamente en contra de la corrupción; no lo perdonamos de ninguna manera. Que haya corruptos no lo podemos evitar, pero ante ellos tenemos una manera de actuar distinta a cómo lo hacen otros.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha refrendado su apoyo a la agenda política de Sánchez. Ángela Pulido Díaz

Esta legislatura no ha estrenado presupuestos, tampoco se han aprobado leyes de calado. ¿Contempla un adelanto electoral?

Que no haya habido presupuestos no ha impedido hacer políticas sociales socialistas. Y esto es importante: no ha habido presupuestos, pero sí ha habido políticas sociales. Esto ha permitido que las comunidades autónomas tengan muchísima más financiación de la que tenían anteriormente. Ha permitido subir las pensiones, ha permitido subir el salario mínimo, ha permitido la reforma laboral. Tampoco hay que olvidar, aunque ahí habría muchos matices, la ley de amnistía.

¿La defiende?

No solo la defiendo, sino que es constitucional. Ha permitido que la convivencia entre todos los españoles sea mucho mejor que antes. Ya no nos acordamos de que alguien declaró la independencia y que el ambiente era irrespirable. Es que, claro, yo la defiendo como un instrumento que ha sido de convivencia entre todos los españoles, porque los catalanes también son españoles.

"La ley de anmistía ha permitido que la convivencia sea mejor: ya no nos acordamos de que alguien declaró la independencia"

Muchas veces parece que pactar con catalanes o con vascos es como pactar con el enemigo. Para mí hay dos millones y pico de vascos españoles y ocho millones de catalanes; y todos son españoles. Cuando se pacta con un catalán o con un vasco, se está pactando con un español. Hay gente que parece que piensa que no se puede pactar con ellos, como si no fueran españoles. Con esto hay que tener mucho cuidado.

Su antecesora es ministra de Educación desde diciembre y una figura de peso político en el Ejecutivo. ¿Qué futuro le augura?

A Milagros Tolón la conozco bien y sé de su fuerza política, de su capacidad de gestión y de su vocación. Puede llegar a donde ella quiera llegar y a donde las circunstancias —y, evidentemente, los ciudadanos— le permitan. Ahora solo tiene un objetivo claro y es hacer lo que está haciendo: ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esa es su vocación y ese es su fin. Cuando el tiempo pase habrá acreditado lo magnífica ministra que es.