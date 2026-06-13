El PP de Castilla-La Mancha denuncia el "teatro" entre el gobierno Page y Sánchez por la parálisis en infraestructuras

Israel Pérez, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha y alcalde de El Casar de Escalona (Toledo).

El vicesecretario del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha criticado las discrepancias públicas entre el Gobierno regional de Emiliano García-Page y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, calificándolas como una "representación política que no aporta absolutamente nada a la región".

Pérez ha respondido así a las declaraciones del consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien había expresado dificultades en la interlocución con el Ministerio, y ha sostenido que "los castellanomanchegos están cansados de escuchar críticas y lamentos mientras los problemas siguen exactamente igual que hace once años".

El dirigente popular ha cuestionado la utilidad de estas declaraciones al considerar que "la realidad es que seguimos sin AVE a Talavera, sin una conexión ferroviaria digna con Portugal desde Toledo, sin lanzaderas suficientes para Guadalajara y con incumplimientos constantes en los servicios ferroviarios de Ciudad Real".

Asimismo, ha insistido en que "la verdadera cuestión no es lo que dice Hernando, sino lo que hace el PSOE de Castilla-La Mancha", recordando que, según ha señalado, los diputados socialistas de la región "siguen votando cada semana para mantener a Pedro Sánchez en el poder".

Acusaciones de "teatro político"

Pérez ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener una estrategia contradictoria: "Page y sus dirigentes quieren aparentar distancia con Sánchez mientras continúan sosteniendo su Gobierno. Critican al presidente por la mañana y por la tarde le garantizan la mayoría parlamentaria".

En este sentido, ha afirmado que esta situación constituye "el gran engaño que sufren los castellanomanchegos" y ha acusado a ambos gobiernos de priorizar su estabilidad política frente a las necesidades de la región.

El vicesecretario del PP regional ha recordado que el consejero Nacho Hernando lleva once años en el Gobierno autonómico, periodo en el que, según ha denunciado, "Castilla-La Mancha ha visto cómo se acumulaban los anuncios, pero no las obras".

Ha asegurado que en este tiempo "no se ha construido ni un solo kilómetro de nuevas autovías impulsadas por el Gobierno de Page", citando como ejemplos la autovía Toledo-Ciudad Real o la conexión Albacete-Cuenca, proyectos que —según ha dicho— "siguen sin materializarse".

También ha señalado informes que, a su juicio, sitúan a la comunidad entre las peor conservadas en materia de carreteras, lo que reflejaría “la falta de gestión y prioridades del Ejecutivo autonómico”.

"Castilla-La Mancha pierde oportunidades"

Finalmente, Pérez ha concluido que los ciudadanos "están pagando las consecuencias de un Gobierno nacional cercado por los escándalos y de un Gobierno regional incapaz de defender los intereses de Castilla-La Mancha".

Ha reclamado al presidente regional que "abandone la estrategia de las declaraciones vacías" y que "defienda con hechos a la comunidad", lo que —ha afirmado— implica "dejar de sostener políticamente a Pedro Sánchez y exigir las inversiones que esta tierra merece".