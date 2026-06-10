La climatización de los colegios de Toledo enfrenta a la Junta y el Ayuntamiento: las familias afean que hay aulas a 30 grados

Imagen de la movilización impulsada por las asociaciones de madres y padres de alumnos de la ciudad de Toledo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en que los colegios de educación infantil y primaria son titularidad de los ayuntamientos y corresponde a cada municipio optar o no al plan de climatización de centros que impulsa el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page. En todo caso, la adhesión de las diferentes localidades de la región a esta línea de subvenciones es una "decisión política".

Con esta expresión, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha rechazado las peticiones planteadas por el Ayuntamiento de Toledo. La propuesta de la Junta contra los estragos del calor en las aulas ha dispuesto más de 50 millones de euros desde 2023 y establece que la climatización de los centros de educación especial y secundaria corresponde a la Administración regional, mientras que los de educación infantil y primaria son de titularidad municipal.

En todo caso, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha solicitado a la Junta de Comunidades que sufrague en su totalidad la instalación de aparatos para combatir el calor en las aulas en los centros de ambos niveles, al tiempo que ha negado que esta atribución sea competencia municipal.

Toledo solo prevé la climatización de dos de los 16 colegios públicos de infantil y primaria de la ciudad. La razón que ha esgrimido Velázquez es que la subvención de la convocatoria impulsada por el Ejecutivo autonómico "solamente alcanza el 35 % del coste". La inversión restante corre a cargo del Ayuntamiento "en una competencia que no es suya".

El primer colegio climatizado ha sido el Alfonso VI, en el barrio del Polígono. "Vamos a hacer el segundo, que es el Gómez Manrique", ha apuntado el primer edil. "No descartamos que se puedan hacer dos o tres colegios el año que viene".

No obstante, ha recordado que durante la etapa de Page al frente del Ayuntamiento, el ahora presidente regional reclamó a la Junta que asumiera "íntegramente" el coste de la conservación y mantenimiento de los colegios, una partida que ha cifrado en más de 2 millones de euros.

Sin embargo, Padilla ha recordado que Albacete —una ciudad también gobernada por el PP— ha pedido ayudas para climatizar ocho centros y ha criticado el hecho de que algunos ayuntamientos hayan decidido que "para ellos esto no es prioritario".

Para la Junta, "no se trata de una pelea de competencias, no es decir quién lo tiene que hacer: es voluntad política de querer hacerlo". El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha cifrado en más de 350 los ayuntamientos que han solicitado estas ayudas, entre otros, Ciudad Real o Talavera de la Reina.

Para Pastor, resulta "sorprendente" que el Ayuntamiento de Toledo solo haya pedido fondos para dos centros educativos.

Movilizaciones contra el calor

Las asociaciones de padres y madres (AMPA) de Toledo han llevado a cabo este miércoles concentraciones en 13 de los 16 colegios públicos de la ciudad, para pedir que se pongan en marcha medidas para paliar el calor en los centros educativos de la ciudad.

Desde la directiva del AMPA Vega Baja, del colegio Fábrica de Armas, han explicado que algunas actuaciones se podrían haber puesto en marcha con las subvenciones del plan regional que se financia con fondos Feder de la Unión Europea, aunque el plazo para pedir las ayudas ya ha acabado.

En esta escuela, los problemas relacionados con el calor afectan especialmente al comedor, un espacio construido con chapa y sin aislante donde las temperaturas alcanzan todos los días los 30 grados.

Miriam Lucas, representante de la asociación, ha señalado a EFE que existe un aula con humedades, donde los padres han llevado deshumidificadores y ventiladores porque la temperatura alcanza los 28 o 29 grados.

Según Lucas, hay problemas de distintos tipos en todas las escuelas públicas de Toledo, aunque afectan en mayor medida a los más antiguos, como el colegio Fábrica de Armas —que tiene más de 75 años—.

Los progenitores han pedido al Ayuntamiento un plan integral. "Que se estudien los centros, que se vean las necesidades y cuál sería la mejor manera de solucionar los problemas", ha reclamado la portavoz del AMPA Vega Baja.

En la misma, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya atendido las peticiones del AMPA y no se haya acogido a las ayudas para subsanar estas deficiencias, así como que la Consejería de Educación se haya limitado a enviarles un correo electrónico en el que les comunicaba que había subvenciones y que podían ser solicitadas.

Entretanto, Velázquez ha recordado que este martes mantuvo en las Casas Consistoriales un encuentro con los directores de los colegios de la ciudad afectados por los rigores del estío.

Los representantes de este colectivo, "sin embargo, no han tenido esa misma reunión con los responsables de la Consejería que es a quien se deben y les pagan las nóminas, igual que aquí se paga a quienes limpian los colegios", ha ironizado.