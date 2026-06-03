Francisco Cerro, arzobispo primado: "Vivimos con gratitud la visita del Papa; habría sido una alegría recibirlo en Toledo"

Este sábado, León XIV aterrizará en Madrid e iniciará su primer viaje apostólico por España. La visita se produce un año después de ser elegido Papa: la anterior llegada de un pontífice se remonta a 2011 y la protagonizó Benedicto XVI.

El periplo del Santo Padre incluirá estancias en Madrid, Barcelona y las islas Canarias. La capital del país es el lugar más próximo a la archidiócesis de Toledo, provincia primada y vivero de fe. Se prevé que hasta 12.000 toledanos participarán de los diferentes actos litúrgicos o de oración que se desarrollarán entre el 6 y el 9 de junio.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, aguarda una ocasión que concibe como "un verdadero acontecimiento de gracia" para la Iglesia. La constante apelación al Evangelio y la mirada fraterna al prójimo marcan el mensaje de León XIV, un pastor que insiste en la "necesidad de construir puentes, fortalecer la comunión e iluminar los cambios culturales que estamos viviendo".

La archidiócesis de Toledo será la segunda provincia eclesiástica, tras Madrid, que más peregrinos aportará durante la visita de León XIV. ¿Qué refleja este interés?

Esta participación expresa el profundo afecto que nuestra archidiócesis siente por el sucesor de Pedro. También es expresión de la vida y fecundidad que hay en nuestras comunidades y parroquias. El Papa es el signo visible de la unidad de la Iglesia y quien nos preside en la caridad. Con León XIV, como con todos los Papas, vivimos una comunión firme e inquebrantable.

Su visita es un verdadero acontecimiento de gracia para toda la Iglesia en España. Para nuestra archidiócesis tiene un significado especial, ya que estamos viviendo un proceso sinodal diocesano. Este acontecimiento dejará una huella profunda: renovará el deseo de transmitir la fe, fortalecerá la vida cristiana y avivará el ardor misionero de nuestras parroquias y comunidades.

¿Qué cifras aproximadas de religiosos y laicos toledanos van a participar en la visita del Papa?

Calculamos que más de 12.000 fieles de la archidiócesis participarán en los actos programados de Madrid. Será una presencia muy significativa de sacerdotes, seminaristas, religiosos, familias, jóvenes, parroquias, miembros de movimientos y hermandades. De un modo u otro, toda la archidiócesis estará presente. Quienes no puedan acudir físicamente, podrán seguir los actos a través del Canal Diocesano y Radio Santa María, así también se harán presentes con su oración y su afecto al Santo Padre.

Don Francisco procesionó el 30 de mayo junto a la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Un acontecimiento que nos preparará de manera inmediata para la visita del Papa será el encuentro de jóvenes de la provincia eclesiástica en el Cerro de los Ángeles el sábado 6 por la mañana con más de 1.500 jóvenes de nuestra archidiócesis.

El lema escogido es "alzad la mirada". ¿A dónde tienen que mirar los cristianos hoy?

Cuando levantamos la mirada hacia Cristo en la Iglesia, aprendemos a ver la realidad de un modo nuevo. El Papa, como sucesor de Pedro, viene a ayudarnos a mirar con los ojos de la fe. Vivimos un momento histórico marcado por problemas, incertidumbres, desánimos y dificultades. Pero también tenemos la gracia de colaborar en la construcción de una sociedad más fraterna, participando de la civilización del amor en Cristo.

"Cuando levantamos la mirada hacia Cristo en la Iglesia, aprendemos a ver la realidad de un modo nuevo"

El Papa León XIV viene a confirmarnos en esta misión. Hay tres expresiones suyas que considero especialmente iluminadoras y que hoy necesitamos más que nunca: aprender a interpretar los nuevos lenguajes de nuestra sociedad, conservar la esperanza y ser constructores de unidad con Cristo.

La primera encíclica del Papa ha abordado la inteligencia artificial: ha advertido contra aquellos que mediante el control de la tecnología "contradicen la justicia social y la solidaridad entre los pueblos".

El Santo Padre ha ofrecido una reflexión de gran actualidad. Para mí, la principal novedad de la encíclica Magnifica humanitas es su aportación teológica y espiritual. Desde la visión del hombre en Cristo, ilumina los desafíos de nuestro tiempo. Especialmente valiosa es la propuesta final de la encíclica: un itinerario de vida cristiana que nos ayude a vivir este momento histórico desde Jesucristo y con esperanza.

La tecnología, o la era de la inteligencia artificial, como la denomina el Papa, debe estar siempre al servicio de la persona humana. Como él mismo señala, la inteligencia artificial necesita de la inteligencia humana. La Iglesia no rechaza el progreso tecnológico. Al contrario, invita a orientarlo hacia el bien común, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. La gran cuestión no es qué puede hacer la tecnología, sino qué tipo de humanidad queremos construir.

La inmigración, la pobreza o la necesidad de reforzar la fe serán algunos de los temas presentes durante la visita. ¿Cómo vive la Iglesia estas realidades?

La Iglesia vive estas situaciones desde la cercanía y el acompañamiento concreto a las personas. Como dice la primera carta de san Juan: "si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no vemos?". Esta misión se realiza a través de Cáritas, de las parroquias, de muchas comunidades religiosas y de innumerables voluntarios que acompañan cada día a quienes sufren. Quiero agradecer tantas expresiones de fe que, de manera silenciosa y generosa, ayudan a quienes más lo necesitan.

Nos acercamos a las personas desde el Evangelio. Cada persona tiene un rostro, una historia y una dignidad que debemos respetar y proteger. Al mismo tiempo, hemos de recordar que la evangelización y la promoción humana están profundamente unidas.

"Nos acercamos a las personas desde el Evangelio. Cada persona tiene un rostro, una historia y una dignidad"

Los excluidos también protagonizan el Evangelio. ¿Qué preocupaciones les trasladan los fieles?

La Iglesia vive estas situaciones desde la cercanía concreta a las personas. Estamos inmersos en una sociedad y en una realidad que compartimos con todos. Conocemos de primera mano los sufrimientos, las inquietudes y las contradicciones de nuestra gente.

A veces, ante las distintas formas de individualismo, podemos caer en la tentación de alejarnos de la realidad o de juzgarla como si no tuviera que ver con nosotros. Sin embargo, las heridas de nuestra sociedad nos afectan a todos y nos interpelan a todos.

El titular metropolitano participó en mayo en un acto por el octavo centenario de la seo primada. Ángela Pulido Díaz

Por otra parte, entre los fieles laicos percibo varias preocupaciones que reflejan el desafío de la secularización. Una de ellas es la transmisión de la fe y la vida cristiana en las familias. Otra es la necesidad de encontrar referentes sólidos y espacios de auténtica espiritualidad y vida comunitaria que ayuden a vivir la fe hoy.

El Espíritu Santo ha inspirado la elección de Benedicto XVI, Francisco y León XIV, tres pontífices muy diferentes. Del Papa actual, ¿qué destaca?

Cada Papa aporta a la Iglesia los dones que Dios considera necesarios para cada momento de la historia. Los últimos sucesores de Pedro han sido una manifestación de lo que Dios quiere decir a nuestro mundo en el momento presente. Él nos envía un pastor con corazón de padre, que cuida a sus hijos y les ofrece lo que necesitan en cada circunstancia.

De León XIV destacaría su capacidad para unir profundidad espiritual y sensibilidad ante los desafíos de nuestro tiempo. Ha insistido en la necesidad de construir puentes, fortalecer la comunión e iluminar los cambios culturales que estamos viviendo. También ha realizado un gran llamamiento a favor de la paz, presentándola como un don imprescindible para nuestro mundo.

"De León XIV destacaría su capacidad para unir profundidad espiritual y sensibilidad ante los desafíos de nuestro tiempo"

Otra de las palabras clave de su pontificado es desarmar. Lo aplica a la guerra, al lenguaje y a la cultura... Con ello expresa la necesidad de volver a lo esencial, de regresar al origen, para que desde ahí pueda producirse el verdadero cambio. Solo así es posible que surja el milagro de la reconciliación.

Este Papa está ayudando a la Iglesia a mirar el futuro con esperanza, confianza y discernimiento.

¿Les hubiera gustado que visitara la catedral primada en el año del octavo centenario y en las fechas del Corpus Christi?

Naturalmente, habría sido una gran alegría recibir al Santo Padre en Toledo, especialmente en un momento tan significativo para nuestra catedral primada. Sin embargo, vivimos esta visita con gratitud y espíritu de comunión. Lo importante es que el Papa viene a España. Los lugares elegidos son muy significativos y representativos. Además, ofrecen una oportunidad para que el Santo Padre ilumine, con su magisterio, el momento que estamos viviendo. Nosotros estaremos con él para compartir y celebrar la alegría de ser y vivir como cristianos.

Cerro con el Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus Christi de Toledo de 2023. Javier Longobardo

Por otra parte, el octavo centenario de nuestra catedral es una ocasión privilegiada para poner en valor nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra fe viva y su expresión pública. Además, ya hemos vivido momentos importantes de comunión con el Santo Padre, como el inicio del octavo centenario de la catedral y el centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario. Han sido acontecimientos muy significativos para nuestra archidiócesis.

¿Hubo alguna posibilidad de que la Custodia de Arfe procesionase por Madrid?

Esta vez no. Sí que estuvo en Madrid cuando la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011.

Guardo un recuerdo muy especial de la vigilia de oración presidida por el Papa Benedicto XVI. Cuando se expuso a Jesús Sacramentado en la Custodia de Arfe ante millones de jóvenes, vivimos un momento de intensa gracia. En medio de la celebración se desató una fuerte tormenta y todos los presentes nos sumimos en una profunda y fervorosa oración. Fue una experiencia que muchos vivimos como un auténtico nuevo Pentecostés.

La Custodia de Arfe es uno de los grandes tesoros espirituales y artísticos vinculados al Corpus Christi de Toledo y constituye una expresión extraordinaria de nuestra fe y de nuestra tradición.

Fue nombrado arzobispo de Toledo en febrero de 2020. ¿Qué balance hace de estos años?

Han sido años marcados por acontecimientos muy intensos. Pienso en la pandemia, en los desafíos pastorales que hemos afrontado, en el esfuerzo constante por impulsar una Iglesia evangelizadora y en el proceso sinodal diocesano que estamos viviendo. Doy gracias a Dios por la generosidad de los sacerdotes, de los consagrados y de tantos fieles laicos que sostienen cada día la vida de nuestras parroquias y comunidades. También por nuestros seminarios que son el corazón de nuestra archidiócesis.

Mi balance se resume en tres palabras: gratitud, súplica y entrega. Gratitud por todo lo que el Señor nos ha concedido vivir. Súplica para que siga guiando nuestros pasos. Y entrega para continuar sirviendo con fidelidad la misión que nos ha confiado. La Iglesia de Toledo, a la que tanto debo y en la que Dios me ha bendecido abundantemente, es para mí una verdadera gracia y una gran alegría poder servirla.

"La Iglesia de Toledo, a la que tanto debo y en la que Dios me ha bendecido abundantemente, es para mí una verdadera gracia"

¿Cómo respira la fe en la provincia?

Nuestra archidiócesis no abarca solo la provincia de Toledo, sino también una partecita de la región extremeña. La fe sigue muy viva en las parroquias, movimientos, comunidades religiosas, hermandades y en nuestro seminario. El Evangelio continúa dando fruto tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos.

He recorrido prácticamente toda la archidiócesis. He realizado visitas pastorales en la mayoría de los arciprestazgos, aunque el proceso sinodal diocesano hizo necesario abrir un paréntesis para que se desarrolle este momento con total disponibilidad.

Después de tantos encuentros y de conocer de cerca la realidad de nuestras comunidades, puedo decir que existe un gran ardor misionero. Veo también un especial cuidado por la vida litúrgica, la caridad, la catequesis, la formación cristiana y la transmisión de la fe. Son muchos los fieles que trabajan con generosidad para que nuestras parroquias sean comunidades vivas y evangelizadoras.

El seminario mantiene cifras estables, aunque la Iglesia necesita vocaciones.

Damos gracias a Dios por las vocaciones que siguen surgiendo en nuestra archidiócesis. Contamos con un Seminario Mayor y un Seminario Menor llenos de vida y esperanza. Es un fruto que nace del esfuerzo compartido de toda la Iglesia diocesana para mantener viva la llama vocacional en cada lugar y en cada etapa de la vida.

La riqueza de nuestros seminarios se apoya en muchos pilares: la hermosa labor que realizan los sacerdotes con los monaguillos, el cuidado de la iniciación cristiana y de la catequesis en las parroquias, el acompañamiento espiritual que ofrecen nuestros sacerdotes, la importante tarea evangelizadora del ámbito educativo y la formación de la vocación en las familias como hogares domésticos de fe.

El seminario es un signo esperanzador, pero nunca podemos conformarnos. Necesitamos seguir rezando por las vocaciones y crear ambientes donde los jóvenes puedan escuchar la llamada del Señor y responder con generosidad.

Las vocaciones nacen allí donde hay familias creyentes, comunidades vivas y testigos alegres del Evangelio. La vocación sacerdotal también se transmite por contagio. La alegría, la entrega y el testimonio de nuestros sacerdotes despiertan en muchos jóvenes el deseo de seguir a Cristo. Por ello, les estoy profundamente agradecido.

"Las vocaciones nacen allí donde hay familias creyentes, comunidades vivas y testigos alegres del Evangelio"

¿Cuánto hay de verdad en ese supuesto giro católico del que se habla en los últimos tiempos?

Percibo en muchos jóvenes una búsqueda sincera de sentido, de verdad y de trascendencia. En este contexto, está siendo muy importante la labor de los retiros u otras realidades que ayudan a crear una nueva cultura en la que muchas personas vivan su fe con naturalidad, sin complejos y sin miedo a mostrar su pertenencia a la Iglesia.

Es muy importante dar un testimonio público y valiente de la fe, y proponer, a tiempo y a destiempo, el encuentro personal con Jesucristo y la vida en la Iglesia. Cristo transforma la vida para siempre. Nuestro desafío es presentar el Evangelio de una manera creíble, atractiva y profundamente humana.