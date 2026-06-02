Pedro J. Ramírez ve a Sánchez cerca de la meta: "Se acerca el desenlace: o triunfa la verdad o el encubrimiento"

Pedro J. Ramírez es el director y CEO de EL ESPAÑOL. David Morales

El director y CEO de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha elogiado la actitud de los ciudadanos de Castilla-La Mancha frente al deterioro de la vida pública que ha provocado la cascada de casos de supuesta corrupción que salpican al entorno de Pedro Sánchez.

"En esta comunidad autónoma estáis acertando", ha dicho el periodista riojano a los centenares de asistentes al Enclave Corpus que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha celebrado, un año más, en el Palacio de Lorenzana de Toledo.

Según Ramírez, "todas las corrientes que han estado engendrándose en el seno de la vida española" durante los últimos meses, una alusión velada a los problemas judiciales y parlamentarios que han marcado la legislatura, "parecen haber tomado un pulso, un ritmo de aceleración".

La resolución de los diferentes procesos judiciales que investigan a antiguos responsables del Gobierno central o el PSOE auguran un escándalo aún mayor. La actitud del círculo de Sánchez contribuye al desasosiego.

"Parece que se acerca el desenlace", ha asegurado el director de EL ESPAÑOL. En ese brete, "solo puede triunfar la verdad o el encubrimiento", ha aseverado.

El vídeo que resume una noche mágica en Toledo: así fue el Enclave Corpus 2026

Pese a las dificultades que ha deslizado, Ramírez ha insistido en que "la verdad tiene que prevalecer". Para ello, ha apelado a esos "valores transversales" que desbordan los límites de las diferentes ideologías y "van más allá de las siglas".

España vive un "momento singular", ha subrayado. En todo caso, "estamos dispuestos a combatir como hemos hecho en distintos momentos, contra unos y otros", ha rememorado.

"No importa quién sea el que esté mintiendo, no importa cuál sea su coartada ideológica: la mentira es la mentira y el búnker es el búnker, como se dijo acertadamente el otro día", una referencia a una expresión empleada por Emiliano García-Page la pasada semana.

En todo caso, "no sé si esto desembocará en la prisión o en la sauna", ha añadido.

Esther Esteban, "gigante" del periodismo

Ramírez ha elogiado a la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, como una fiel aliada en la "batalla por mantener a los ciudadanos informados".

Según el director de EL ESPAÑOL, la responsable del medio más leído en Castilla-La Mancha "es la verdadera gigante del periodismo de la región, una grande de la ciudad de Toledo, una grande de esta comunidad y un lujo para el periodismo nacional". Además, ha destacado que "todo lo que emprende lo hace siempre con el idealismo y la misma ilusión de siempre".

Pedro J. Ramírez y Esther Esteban durante el photocall del Enclave Corpus 2026. Ángela Pulido Díaz

Asimismo, se ha referido al Enclave Corpus como un acontecimiento "muy diferente" al foro económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha —en febrero vivió su quinta edición— o de los Premios Gigantes —una cita inaugurada en mayo con motivo del vigésimo aniversario de la cabecera regional—.

El año 2026 es "muy especial para nosotros por este punto culminante de nuestra trayectoria juntos", ha destacado.

Patrocinadores y colaboradores

El Enclave Corpus 2026 ha contado con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Eurocaja Rural, Aqualia, Mahou San Miguel, Iberdrola y Serveo.

Además, ha recibido el apoyo de Félix Ramiro, Grupo La Ermitaña, Parque Comercial Abadía, Aceites de Oliva de España, Solagro, San Telesforo y Bodega Bogarve 1915.

Como colaboradores han participado Bodegas Fundador, Valquer Laboratorios, Embutidos España, Don Apolonio, Rubiocar, Santo Tomé, JER Publicidad y Rutas de Toledo.