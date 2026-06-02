Castilla-La Mancha recibirá 7.477 millones de entregas a cuenta por parte del Gobierno central, un 7,2 % más que en 2025

Si a esta cifra se suma la liquidación de 2025, la región percibirá un total de 7.795 millones, un 8,5% más que en el ejercicio anterior. Más información : Castilla-La Mancha percibe la financiación singular como un juego de suma cero: Cataluña gana "a costa del resto"

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles un Real Decreto-ley (RDL) que actualiza las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para 2026 a cargo del sistema de financiación autonómica. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, la región recibirá 7.477 millones de euros, un 7,5 % más que el año anterior.

Si a esta cantidad se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos totales que llegarán a la región alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que en 2025.

Se trata de "un incremento notable de recursos que evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía", han valorado desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

En total, las autonomías percibirán 157.731 millones para el presente ejercicio, un 7% más que en 2025.

Durante la presentación del RDL, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, "generando tensiones de tesorería y perjudicando" a los gobiernos autonómicos. En este sentido, ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Asimismo, España ha resaltado que las comunidades autónomas tendrán con estas entregas a cuenta "los mayores recursos de la historia" y ha pedido a los gobiernos autonómicos que ese aumento de la financiación y esos recursos "históricos" se vean reflejados "en la calidad de sus servicios públicos", algo que considera que no siempre ocurre.

"La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?", se ha preguntado.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL), que aumentarán un 8,8%. Así, los ayuntamientos obtendrán 29.247 millones, es decir, 2.354 millones más que el ejercicio anterior. Sumando la liquidación, el volumen de fondos asciende a 30.073 millones de euros para financiar los servicios de proximidad que ofrecen a los ciudadanos.

Para los Ayuntamientos y Diputaciones que forman las EELL de Castilla-La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra "cifra histórica" en financiación de estas administraciones, ha sentenciado la Delegación.

Inversiones Financieramente Sostenibles

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles. Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar 3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una importante novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.